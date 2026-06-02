Corea del Sur completa equipo con Lee Kang-in tras ganar la Champions League

Otro de los rivales de México en el Mundial 2026, Corea del Sur, se encuentra con plantel completo tras la llegada de Lee Kang-in, mediocampista del Paris Saint-Germain, a Estados Unidos para integrarse al campamento que el equipo asiático sostiene en Herriman, Utah.

Con su arribo, el estratega Hong Myung-bo dispone de los 26 elementos de la convocatoria final para iniciar los trabajos de cara a su primer partido ante República Checa programado para el 12 de junio donde comenzará su búsqueda por uno de los pases del grupo A a la ronda de eliminación directa.

El jugador de 25 años fue el último miembro en reportar debido a los compromisos de su club en la final de la UEFA Champions League celebrada en Budapest donde lograron el cetro en la tanda de penales. Aunque no tuvo participación sobre el terreno de juego, sumó el torneo europeo a su palmarés antes de emprender el viaje a la concentración.

Corea del Sur inició los trabajos de preparación en Estados Unidos desde mediados del mes pasado con futbolistas de la liga local y elementos que finalizaron de forma anticipada sus ligas. Durante los pasados días han ido recibiendo jugadores que militan en las competencias europeas y que han terminado sus calendarios.

El representativo coreano sostendrá un juego de preparación final frente a su similar de El Salvador en la localidad de Utah. Posterior a este compromiso, la delegación se trasladará a México para realizar la adaptación correspondiente a la altitud del país, lo cual será uno de sus principales rivales.

Lee Kang-in celebrando la segunda Champions del PSG obtenida el pasado fin de semana. REUTERS

Los partidos de Corea en el Mundial 2026 y su base en México

La escuadra surcoreana está ubicada en el Grupo A del certamen de la FIFA. Su calendario iniciará el 12 de junio cuando se mida ante la República Checa. Posteriormente, el equipo asiático se enfrentará a la selección local, México, el 19 de junio, y cerrará las actividades correspondientes a la primera fase el 25 de junio frente a Sudáfrica.

Los dos primeros encuentros se realizarán en el Estadio Jalisco, mientras que el último de la fase de grupos lo disputará en el Estadio Monterrey.

Debido a esto, Corea del Sur mantendrá su base en Guadalajara en las instalaciones de Chivas del Guadalajara en Verde Valle.

Seleccionados coreanos militantes en equipos europeos

El armado de la convocatoria de Hong Myung-bo presenta una base de elementos que compiten dentro del balompié de Europa. Las piezas que integran escuadras de dicha confederación son los siguientes defensores, mediocampistas y atacantes:

Kim Min-jae (Bayern Munich)

Lee Han-beom y

Cho Gue-sung (Midtjylland)

(Midtjylland) Seol Young-woo (Crvena Zvezda)

Lee Tae-seok (Austria Wien)

Jens Castrof (Borussia Mönchengladbach)

Lee Kang-in (Paris Saint-Germain)

Lee Jae-sung (Mainz)

Hwang In-beom (Feyenoord)

Yang Hyun-jun (Celtic FC)

Hwang Hee-chan (Wolverhampton)

Eom Ji-seong (Swansea City)

Bae Jun-ho (Stoke City)

Baek Seung-ho (Birmingham City)

Oh Hyeon-gyu (Beşiktaş)

Sumado a esto, el delantero Heung-Min Son, integrante del LAFC, llega con una buena racha de goles tras conseguir un doblete ante Trinidad y Tobago, pero también encendido en la MLS.