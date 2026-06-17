Mundial 2026: Ladislav Krejci analiza la amenaza de Raúl Jiménez ante el duelo México vs. Chequia

La tensión crece en el Mundial 2026. A medida que se acerca el enfrentamiento decisivo en la fase de grupos entre las selecciones de México y Chequia, los protagonistas empiezan a calentar el ambiente. Ladislav Krejci, autor del único gol de Chequia en lo que va del torneo, destacó la peligrosidad que representa el delantero mexicano Raúl Jiménez, su próximo rival en el césped del Estadio Ciudad de México.

En una reciente conferencia de prensa, el defensor checo no escatimó en precauciones. "Conocemos bien a la élite que se va a oponer de nosotros; nos hemos preparado con videos. Jiménez tiene muchas fortalezas, todo el equipo tiene activos fuertes, nos vamos a preparar para ello", declaró Krejci, consciente de que será uno de los encargados directos de frenar los embates del atacante mexicano.

Lo curioso del duelo radica en la conexión personal entre ambos futbolistas. Krejci, que milita actualmente en el Wolverhampton de la Premier League, se perfila como futuro compañero de equipo de Raúl Jiménez. Esta familiaridad añade un matiz estratégico al encuentro, aunque el zaguero prefiere mantener el enfoque profesional.

Al ser cuestionado sobre si existe un conocimiento sobre su accionar, al margen de que compartirán vestuario, por la labor del canterano del América en la Premier League. El jugador checo optó por la cautela: "Jiménez es una pregunta para el futuro; he visto esta información que está transfiriendo al club", sentenció, dejando claro que, aunque el respeto existe, el objetivo principal por ahora es neutralizar al goleador en la cita mundialista. El partido promete ser un choque táctico de alto voltaje en el que la defensa checa buscará contener el poderío ofensivo liderado por el Lobo de Tepeji.

Raúl, durante un entrenamiento del Tricolor. AFP

Sobre la calidad presentada de los combinados nacionales hasta el momento, señaló: Esto muestra que la calidad del futbol ha aumentado y equipos que se consideraban antes que no pertenecían han tenido buenos resultados y eso es bueno para el deporte. Eso impulsa la calidad del futbol en general y es un gran incentivo”.