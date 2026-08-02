Revelan el millonario salario que tendrá el mexicano Karim López en la NBA

Karim López ya dio el paso más importante de su joven carrera. El mexicano de 19 años firmó oficialmente su primer contrato con los Grizzlies de Memphis y, con ello, también aseguró una de las mayores ganancias económicas para un basquetbolista nacido en México.

Aunque la franquicia no reveló los términos del acuerdo, los montos establecidos para los novatos seleccionados en la primera ronda del Draft permiten conocer cuánto percibirá el alero sonorense en su debut en la NBA.

De acuerdo con las cifras del contrato, López firmó por cuatro años y 18.36 millones de dólares, de los cuales 7.68 millones están garantizados. El convenio contempla un salario promedio anual de 4.59 millones de dólares.

Karim Lopez ya debutó en la NBA Summer. Getty Images via AFP

¿Cuánto ganará Karim López en su primera temporada?

Para la campaña 2026-27, el jugador de los Grizzlies recibirá un salario base de 3,746,760 dólares.

Al tipo de cambio cercano a los 18.80 pesos por dólar, esa cantidad equivale aproximadamente a 70.4 millones de pesos mexicanos, una cifra que lo coloca entre los deportistas mexicanos mejor remunerados al inicio de su carrera profesional.

Hace historia para México

Karim López se convirtió en el primer jugador nacido en México en ser elegido en la primera ronda del Draft de la NBA, luego de que Memphis utilizara la selección número 21 para adquirir sus derechos.

El jugador de Hermosillo llega después de dos temporadas con los New Zealand Breakers, dentro del programa NBL Next Stars, una plataforma creada para desarrollar a los mejores prospectos internacionales antes de dar el salto a la NBA.

Durante ese periodo disputó 58 partidos, 53 de ellos como titular, y promedió 10.9 puntos, 5.5 rebotes, 1.6 asistencias y un bloqueo por encuentro.

Su última campaña fue especialmente brillante. Anotó 358 puntos, la mayor cantidad conseguida por un jugador elegible para el Draft en la historia del programa Next Stars.

Antes ya había dejado otra marca. El 27 de octubre de 2024, con apenas 17 años, se convirtió en el jugador más joven en registrar un doble-doble en la historia de la liga australiana al sumar 13 puntos y 10 rebotes frente a Sydney. El nuevo rostro del basquetbol mexicano

La firma del contrato confirma el cambio generacional que vive el deporte mexicano.

López comenzó su carrera profesional en el Joventut Badalona, de España, antes de trasladarse a Oceanía para acelerar su desarrollo. La apuesta dio resultado. En apenas dos años pasó de ser uno de los prospectos más interesantes del baloncesto internacional a convertirse en una selección de primera ronda de la NBA.

Ahora tendrá la oportunidad de abrir un camino que ningún otro mexicano había recorrido. Con apenas 19 años, no sólo llega a la mejor liga del mundo con un contrato multimillonario, sino también con la responsabilidad de convertirse en el referente de una nueva generación del basquetbol nacional.

Contrato de Karim López

Salario 2026-27: 3,746,760 dólares

Equivalente aprox.: 70.4 millones de pesos

Contrato total: 18,368,804 dólares

Dinero garantizado: 7,681,080 dólares

Duración: 4 temporadas