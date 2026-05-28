Selección de Chequia: títulos, datos, figura, grupo y calendario en el Mundial 2026

Los registros del futbol en Chequia (antes Checoslovaquia) se remontan a 1901, pero la fundación de la Asociación Checoslovaca de Futbol fue en 1922. Rápidamente se transformó en una potencia y dos veces subcampeona (Italia 1934 y Chile 1962)

Tras la disolución del país en 1993, la República Checa debutó un año después con un alto nivel que le permitió otro subcampeonato, pero de la Euro 1996, mientras que en el 2004 alcanzó las semifinales; sin embargo, en vitrinas reposan la Eurocopa ganada en 1976 y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980; Jan Koller, Pavel Nedved, Peter Cech y Antonin Panenka, son algunos referentes a lo largo de su historia.

Tardó 20 años para regresar a una Copa del Mundo tras salir ganador del repechaje ante Dinamarca, duelo que se definió en tanda de penaltis. Actualmente Chequia es dirigida por Ivan Hasek.

DATO CURIOSO DE LA SELECCIÓN DE CHEQUIA

Antes de Hakan Sukur en el 2002, el gol más rápido de Chequia era el de Vaclav Masek, anotado a los 16 segundos del enfrentamiento ante la Selección de México, en el Mundial de 1962. Este récord duró 40 años. Desde aquella derrota de Checoslovaquia con los mexicanos (3-1), en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y que a su vez representó la primera victoria en la historia de México en Mundiales.

Jan Kliment estuvo en el duelo decisivo en el repechaje ante Dinamarca. Reuters

FIGURA DE LA SELECCIÓN DE CHEQUIA: PATRICK SCHICK

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El delantero de 30 años Patrik Schick ha sido clave para Chequia. Ha marcado 8 goles dentro de los 14 juegos en el camino al mundial. Además es el referente ofensivo de la selección como el cuarto mejor goleador histórico de su país.

Actualmente milita con el Bayer Leverkusen y tiene un valor que ronda los 20 mdd. Es el jugador de Chequia con más anotaciones en la historia de la Eurocopa, superando a Milan Baros.

DT: MIROSLAV KOUBEK

Miroslav Koubek comandó el regreso de Chequia a una Copa del Mundo tras 20 años de ausencia. Con el estratega de 74 años, luego de su nombramiento en diciembre de 2025, se superaron dos rondas de repechaje en tandas de penales contra la República de Irlanda y Dinamarca. Koubek será el entrenador más longevo en la historia de los Mundiales, superando el récord de Otto Rehhagel.

FICHA TÉCNICA DE LA SELECCIÓN DE CHEQUIA

* Participaciones totales: 10 (1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1970, 1982, 1990, 2006, 2026)

Mejor posición histórica: Subcampeón (1934 y 1962)

Mejor posición (Era Moderna): fase de grupos (2006)

Récord histórico (Partidos): 33 PJ, 12JG, 5JE, 16JP

Goles: 47 a favor, 49 en contra

Máximo goleador en Mundiales: Oldrich Nejedly (7)

Jugador con más partidos: Ladislav Novák (12)

Gol más rápido: Hakan Şukur (11 segundos vs Corea del Sur, 2002).

Racha de clasificaciones: 3

Confederación: UEFA

GRUPO DE LA SELECCIÓN DE CHEQUIA

GRUPO A

México, Sudáfrica y Corea del Sur

CALENDARIO DE LA SELECCIÓN DE CHEQUIA

11 de junio vs Corea del Sur (20:00 horas, GDL)

18 de junio vs Sudáfrica (10:00 horas, Atlanta)

24 de junio vs México (21:00 horas, CDMX)

PRONÓSTICO DE LA SELECCIÓN DE CHEQUIA

Eliminado en la fase de grupos.