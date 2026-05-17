FIFA califica de "excelente" reunión con Irán y respalda su participación en el Mundial

A menos de un mes para el inicio de la Copa del Mundo 2026, la FIFA buscó disipar las dudas sobre la participación de la selección de Irán. El secretario general del organismo, Mattias Grafström, sostuvo un encuentro estratégico en Estambul con el presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (FFIRI), Mehdi Taj, para destrabar la compleja situación operativa y migratoria.

La presencia del combinado iraní se mantenía bajo el escrutinio público debido al conflicto en Medio Oriente desatado el pasado 28 de febrero, así como por los recientes problemas diplomáticos en Toronto, donde a la delegación encabezada por Taj se le denegó el ingreso a Canadá para asistir al Congreso de la FIFA por presuntos vínculos con la Guardia Revolucionaria.

Optimismo desde la FIFA

Pese a que el representativo iraní tiene calendarizados sus duelos de fase de grupos en sedes estadounidenses como Los Ángeles y Seattle, Grafström se mostró sumamente confiado tras el diálogo bilateral:

"Hemos tenido una reunión excelente, una reunión constructiva junto con la Federación de Fútbol de Irán. Creo que estamos trabajando en estrecha colaboración y esperamos con gran entusiasmo darles la bienvenida a la Copa Mundial de la FIFA 2026".

El directivo declinó profundizar en los detalles específicos de los visados que Washington pretende restringir al cuerpo técnico iraní, pero remarcó el buen ambiente del diálogo:

La selección de Irán concentrará en Turquía, donde pretende jugar amistosos Reuters

"Estoy muy contento de que hayamos podido tener este intercambio tan positivo; tanto la Federación de Fútbol de Irán como la FIFA estamos muy satisfechas con la reunión y encendidas por dar la bienvenida en EE.UU., Canadá y México".

La postura de la Federación Iraní

Por su parte, Mehdi Taj se mostró aliviado tras poner sobre la mesa un pliego petitorio de diez condiciones que exige absolutas garantías de visados, seguridad y respeto a sus símbolos patrios en suelo norteamericano ante posibles manifestaciones de disidentes.

Al concluir la sesión de trabajo en territorio turco, el dirigente asiático destacó las respuestas obtenidas:

"Estoy muy contento de que hayan escuchado los puntos de Irán, los 10 puntos que habíamos planteado, y ofrecieron soluciones para cada uno de ellos. Espero, si Dios quiere, que nuestra selección nacional pueda ir al Mundial sin ningún problema y lograr muy buenos resultados allí".

Con el aval de la FIFA, que previamente rechazó la solicitud de mudar los juegos de este grupo a México, el conjunto iraní viajará este lunes a Turquía para una concentración previa antes de trasladarse a principios de junio a su campamento definitivo en Tucson, Arizona.