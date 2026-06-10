‘La mayoría de los días 11 de junio llueve’: advierte UNAM a un día del Mundial

La inauguración de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México llegará acompañada por un escenario climático que especialistas consideran previsible: lluvia en gran parte de la capital durante el 11 de junio.

El investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, Jorge Zavala Hidalgo, afirmó que las lluvias registradas en México entre enero e inicios de junio de 2026 han sido 15 % más intensas que el promedio climatológico de los últimos 30 años.

Climatológicamente, la mayoría de los días 11 de junio llueve”, explicó el especialista universitario al analizar el comportamiento de las precipitaciones previstas para la semana inaugural del Mundial.

La declaración adquiere relevancia debido a que miles de aficionados asistirán al partido inaugural entre México y Sudáfrica, así como a los eventos de apertura programados en la capital del país.

Centro de México registra lluvias por encima de lo habitual

Zavala Hidalgo detalló que las precipitaciones no se distribuyen de forma homogénea en el país. Mientras buena parte del territorio nacional presenta niveles inferiores al promedio histórico, la zona centro registra acumulados por encima de lo habitual.

El especialista explicó que para comprender correctamente el comportamiento climático se utilizan referencias de largo plazo y no comparaciones con años aislados.

En 2025 llovió mucho y en 2024 muy poco; comparar solamente con uno de esos años no permite entender realmente la anomalía climática actual”, sostuvo.

La presencia de los remanentes de la depresión tropical Boris, así como la evolución de la tormenta tropical Cristina en Centroamérica, mantiene condiciones propicias para lluvias fuertes en distintas regiones del país.

Se esperan precipitaciones en Ciudad de México

De acuerdo con los pronósticos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las lluvias permanecerán durante toda la semana, incluido el día inaugural del Mundial.

Las previsiones meteorológicas indican un ambiente templado en la capital durante gran parte del jueves, con incremento de nubosidad por la tarde y posibilidad de precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica.

Sin embargo, existe una ventana climática relativamente favorable para quienes asistirán a la ceremonia de inauguración.

Los reportes señalan que alrededor de las 11:30 horas —momento previsto para el espectáculo inaugural— no habría lluvia, aunque sí cielo mayormente nublado. Las precipitaciones comenzarían aproximadamente a partir de las 15:00 horas.

El pronóstico por horarios para la Ciudad de México contempla las siguientes condiciones:

06:00 horas: 15 grados y lluvia débil.

09:00 horas: 18 grados y cielo parcialmente nuboso.

12:00 horas: 22 grados con nubes y claros.

15:00 horas: 23 grados y lluvia débil.

18:00 horas: 17 grados y tormenta.

21:00 horas: 15 grados y lluvia débil.

La medida obligará a miles de aficionados a buscar alternativas para protegerse de la lluvia durante el ingreso y salida del inmueble, si se presenta la lluvia. Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce

Estadio Ciudad de México prohibirá paraguas

Ante el escenario de lluvias, uno de los puntos que más inquietud genera entre asistentes es la política de acceso al Estadio Ciudad de México, donde estará prohibido ingresar con paraguas de cualquier tamaño.

La restricción forma parte del protocolo oficial de seguridad y operación del inmueble para eventos masivos vinculados con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Además de paraguas, el reglamento contempla la prohibición de ingresar con objetos considerados de riesgo o que puedan afectar la visibilidad y movilidad dentro del estadio.

Entre los artículos restringidos destacan envases, líquidos, drones, instrumentos musicales, cámaras con lentes largos, bastones no médicos, punteros láser, bocinas, aerosoles, armas, fuegos artificiales, maletas, motocicletas, máscaras y animales.

La medida obligará a miles de aficionados a buscar alternativas para protegerse de la lluvia durante el ingreso y salida del inmueble, especialmente considerando que las precipitaciones más intensas se pronostican para la tarde y noche.

El clima se convierte en un factor estratégico

Especialistas en meteorología señalan que la predicción de lluvias no solo es relevante para asistentes y organizadores del Mundial, sino también para la gestión urbana, movilidad y operación de servicios públicos.

Jorge Zavala Hidalgo destacó que comprender la variabilidad de las precipitaciones resulta fundamental para la toma de decisiones relacionadas con infraestructura hidráulica, protección civil y operación de eventos masivos.

También advirtió que fenómenos climáticos como El Niño podrían intensificarse hacia finales de este año y durante los primeros meses de 2027, con efectos visibles en lluvias, temperaturas y calidad del aire.