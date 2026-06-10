"El Mundial jamás hubiera sido posible sin la ayuda de Donald Trump": Gianni Infantino

La relación de Gianni Infantino, el mandamás de FIFA con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump no tiene techo. Durante la primera aparición del directivo con la que se abrieron las puertas del Mundial, se desgarró en elogios para el jerárquico político de los Estados Unidos.

“Tengo que ser claro. Llevó una gran relación con él. Lo conocí desde su primer mandato y en este segundo curso hemos trabajado muy unidos. Sin la ayuda del presidente Donald Trump hubiera sido imposible la realización de esta Copa del Mundo”.

Donald Trump recibiendo el trofeo junto a Gianni Infantino. (Reuters)

El bombardeo de preguntas lo ponen inquieto, como un tigres que enjaulada esta por sucumbir a la desesperación. Por eso intenta en más de una ocasión librarse de las afiladas preguntas que van en el aire imposibles de esconder.

Infantino respeta las decisiones de Estados Unidos

Visas, rechazos, reclamos, incluso esa frase de Trump que afea la Copa diciendo que él no compraría una entrada tan costosa para un partido del Mundial.

Infantino reacciona, “no lamento en nada que Estados Unidos organice el torneo. Ya tuvimos un exitoso Mundial de Clubes. Los problemas son normales, los hubo en Qatar y los hay ahora, no sólo de Estados Unidos, sino también de México y Canadá”.

Donald Trump junto a Gianni Infantino. Mexsport

Rechazado el árbitro somalí Omar Artan, perseguidos los migrantes y vapuleado el ánimo con los países que no pueden ingresar a Estados Unidos, Gianni Infantino recupera la emotividad dando pautas a los gobiernos.

“Tenemos que ser respetuosos. Nosotros no podemos ordenar a un país que dictamine quién entra y quién no, ellos ponen sus reglas de acuerdo a los intereses. El ingreso de personas es por parte de los gobiernos Es difícil porque hay 300 mil personas queriendo ir a Estados Unidos por alguna razón del Mundial y ellos tienen que decidir. Para mí ya fue un éxito que Irán entrara a Estados Unidos”.