Mundial 2026: Espontáneos invaden la cancha y preparan 'jugosa' multa... o 12 meses de cárcel

Durante los 16avos de Final del Mundial 2026 se presentó el primer caso de un espontáneo invadiendo la cancha; tras ser derribado y detenido por la policía en el Bélgica Vs Senegal, el aficionado se expone a una multa que supera los $40,000 pesos mexicanos… o 12 meses de cárcel.

Seattle fue testigo del compromiso entre Bélgica y Senegal, duelo en el que el conjunto europeo llegaba obligado a derrotar a los actuales campeones -en cancha- de la Copa Africana de Naciones, sin embargo, un gol de Habib Diarra en el minuto 24 ponía toda la presión sobre la escuadra de Rudi García.

Fue en el tramo final de la primera mitad cuando un aficionado se decidió y abandonó la tribuna para saltar al terreno de juego mientras el partido se encontraba en desarrollo y, pese a ser ignorado por la transmisión internacional, la policía del que custodiaba el recinto lo derribó para llevárselo detenido.

Aficionados que invadan la cancha, serán expulsados por FIFA durante el resto del Mundial 2026. Reuters

¿Cuál es la pena por invadir la cancha en el Mundial 2026?

Cada uno de lo países anfitriones del Mundial 2026 cuenta con distintas normas, sin embargo, en Estados Unidos las penas son mayores que en México o Canadá.

En Estados Unidos, una invasión de cancha representa un “allanamiento criminal” y pese a ser considerado un delito menor, las multas económicas podrían llegar hasta los $2,500 dólares (poco más de $43,000 pesos mexicanos) o hasta 12 meses de cárcel, esto dependiendo del Estado en el que se haya cometido la falta.

Independientemente del país en el que se incurra en una invasión de cancha, FIFA prohibirá su ingreso a cualquiera de los partidos del Mundial 2026, reservándose el derecho de expulsarlo durante un mayor periodo.

Aficionado muestra mensaje político/religioso durante invasión de cancha y se expone a pena mayor. Reuters

BFG