Medio internacional acusa a México de querer "contaminar" partido contra Inglaterra en el Mundial 

La Selección Mexicana se encuentra plenamente concentrada y preparada para su esperado debut en la Copa del Mundo 2026.

Con un plantel renovado, buen ritmo de competencia en partidos de preparación y el respaldo incondicional de su afición, el equipo busca arrancar con el pie derecho en el torneo que se celebra en casa.

Javier ‘El Vasco’ Aguirre afina el cuadro que será titular para el debut del Mundial contra Sudáfrica Héctor López Ramírez

Sin embargo, aunque el Tricolor ya está listo para el encuentro, parece que hay una polémica rondando, y no precisamente al equipo de Javier Aguirre.

The Touchline acusa a los mexicanos de provocar contaminación

De acuerdo con una publicación del medio The Touchline, detalla que los aficionados mexicanos están promoviendo la idea de contaminar deliberadamente la Ciudad de México en caso de que México se enfrente a Inglaterra en una posible ronda de Octavos de Final.

El partido se disputaría en el Estadio Ciudad de México, y la estrategia buscaría empeorar las condiciones climáticas y ambientales para afectar más a los jugadores ingleses.

La idea sería hacer que el calor y las duras condiciones climáticas sean aún más difíciles, algo a lo que los jugadores mexicanos podrían estar más acostumbrados, pero que podría afectar seriamente a los jugadores de Inglaterra”, se lee.

Esta publicación desató una ola de comentarios, sin embargo, el principal fue que esto inició de una broma por parte de los mexicanos y ellos comenzaron a burlarse en la publicación del medio internacional.

¿Cómo se prevé el clima en la Ciudad de México durante el Mundial?

Durante las fechas del Mundial, se prevé que la Ciudad de México presente temperaturas cálidas durante el día, con máximas que pueden superar los 28°C, y noches más frescas. Aunque otros reportes señalan que la lluvias también pueden hacerse presentes en algunos partidos de la Fase de Grupos.

Las puertas del Estadio CDMX se abrirán a las 9 de la mañana Mexsport

La altitud de más de 2,200 metros sobre el nivel del mar es el factor principal que afecta el rendimiento físico, combinado con posibles lluvias vespertinas típicas de la temporada. Se espera que el ambiente en el Azteca sea caluroso y con radiación solar intensa, condiciones a las que los jugadores locales están más adaptados.

¿Qué se necesita para que México enfrente a Inglaterra?

Para que se dé el esperado México vs Inglaterra en Octavos de Final, ambos equipos deben avanzar de sus respectivos grupos. El cruce dependerá de los resultados de la fase de grupos y las posiciones finales, sin embargo, este duelo parece uno de los más probables en la siguiente fase.