Mundial 2026: Christian Martinoli minimiza la polémica de David Faitelson

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 no se detiene y las televisoras mexicanas alistan sus mejores estrategias para ganar la batalla del rating. Con el torneo desarrollándose en territorio nacional, junto a Estados Unidos y Canadá, la cobertura exige lo mejor de cada empresa. En este escenario, Christian Martinoli, la voz principal de TV Azteca, rompió el silencio sobre la intensa competencia que sostendrá contra TUDN, red que apostó todas sus fichas al contratar a una figura de peso: el polémico David Faitelson.

Christian Martinoli a las afueras de TV Azteca. X: @martinolimx

A pesar del ruido mediático que genera el cambio de camiseta de su excompañero, el narrador estrella del Ajusco se mostró sereno. Para Martinoli, la rivalidad en los micrófonos es el pan de cada día, y enfrentar a quien fuera su jefe durante una década representa un reto que asume con total tranquilidad y mucha confianza en su propio equipo de trabajo.

MARTINOLI RESTA IMPORTANCIA A LA POLÉMICA DE FAITELSON

El cronista reconoció que la carta fuerte de la competencia directa es un viejo conocido, pero dejó en claro que su enfoque está en otro lado. Durante una reciente charla, Christian Martinoli destacó la jerarquía de su exjefe, aunque minimizó el impacto que esto pueda tener en sus transmisiones. "Hoy su gran arma es David, tener a David Faitelson siempre fue importante, es un hombre al que queremos mucho y fue mi jefe 10 años", comentó el narrador para el canal de Ernesto Buitrón.

Christian Martinoli sosteniendo la camiseta de Francia junto a André-Pierre Gignac. Foto de X: @martinolimx

Martinoli aceptó que el nuevo rostro de TUDN es un tipo al que le gusta la controversia, y por ese lado, su regreso a la televisión abierta en una Copa del Mundo resultará llamativo para un sector del público. Sin embargo, el líder de Azteca Deportes mandó un mensaje contundente sobre la postura de su equipo de cara a la justa: "Nosotros estamos tranquilos, nos divertimos, confiamos en lo que hacemos y nos gusta competir, nos encanta ganar".

LA FÓRMULA DE MARTINOLI PARA DOMINAR EL MUNDIAL 2026

Lejos de preocuparse por las contrataciones millonarias o las tácticas de entretenimiento de sus rivales, el cronista confía plenamente en la fórmula que lo consolidó en el gusto del público mexicano. A sus 50 años de edad y con 28 dentro de la empresa, el narrador vivirá su octavo Mundial. Por ello, admitió que cada día le importa menos lo que hacen en otros canales; su prioridad es pasarla bien al lado del ‘Doctor’ Luis García y el ‘Inmortal’ Jorge Campos.

Christian Martinoli junto a Jorge Campos y Luis García. Foto de X: @martinolimx

La química de esta tercia es innegable. Martinoli recordó que comparte micrófonos con Luis García desde hace 26 años, mientras que Campos suma 18 años con ellos en las transmisiones de futbol. "Todo el equipo se mimetizó con el estilo que tenemos, cada quien sabe su rol y nadie busca un protagonismo adicional", sentenció. Finalmente, reconoció que, aunque la otra empresa suele tener más partidos y contrata a mucha gente de espectáculos, la última palabra y el control del rating siempre los tiene el espectador en sus hogares.