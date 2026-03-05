David Faitelson respalda críticas de Alemania contra México: "Tienen razón, somos un país violento para el Mundial"

Alemania es uno de los países más preocupados por la seguridad que habrá durante la Copa del Mundo, especialmente en México.

A raíz de la detención de Nemesio Oseguera El Mencho, el Coordinador de Turismo del Gobierno Alemnán, Christoph Ploos aseguró que era necesario que los gobiernos organizadores en turno garantizaran la seguridad.

“La FIFA debe colaborar con los Gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México para garantizar que los aficionados no corran peligro y que los países anfitriones cumplan las normas de seguridad”.

TV ALEMANA CUESTIONA

El noticiero Tagesthemen, transmitido por la cadena Das Erste de ARD, cuestionó la seguridad de México en un retrato que hizo a partir dela violencia desatada en Guadalajara tras la detención de El Mencho.

Muestran un país en llama, con detenciones en carreteras por narcotraficantes que incendian autos y que está sometido a la promesa de venganza de los capos de la mafia por la caída de su líder mientras el gobierno asegura que está todo bien.

Autos incendiados en Guadalajara tras la captura de El Mencho captura de pantalla

Obviamente para los ciudadanos alemanes es sorpresivo todo lo que han visto a la distancia y temen por los alemanes que viajen al continente americano. Sin embargo, es improbable que visiten el país pues jugarán en Filadelfia, Toronto y Nueva York. Es muy probable que queden como primero de grupo y jueguen los deiciseisavos de final en Boston, pero aún así temen por la organización en México.

FAITELSON ECHA MÁS LEÑA AL FOGÓN

Durante dicha emisión en la televisora alemana, David Faitelson participa con su testimonio. Aunado a que los periodistas alemanes cuestionan la bipolaridad de la gente mexicana que una semana esta sufriendo disturbios de narcotraficantes y al siguiente llenan la plaza pública para ver a Shakira, recogen la dura opinión de Faitelson.

Aunque el gobierno de mensajes al exterior de positivismo, de que México es un país hermoso y amigable, lo cierto es que sabe que la realidad es otra".

David Faitelson consideró que México no estaba preparado para realizar el Mundial y que la imagen que quiere ofrecer al mundo es totalmente falsa. Aseveró que la violencia se ha exacerbado en la última década.

"Creo que la violencia ha empeorado en los últimos diez años y el gobierno realmente nunca ha estado en ina posición de control".

Por eso, los alemanes llegan a la conclusión de que México no está listo para un Mundial y mucho menos si no han acabado el estadio Azteca.