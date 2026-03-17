¿Adiós al sueño en el Azteca? La razón por la que Cristiano Ronaldo no jugaría contra México

La mesa estaba puesta para una noche histórica en la Ciudad de México. El plan de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) parecía perfecto: reinaugurar el majestuoso Estadio Azteca con un choque de potencias entre la Selección Mexicana y la Portugal de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, lo que pintaba para ser el último gran baile de ‘El Bicho’ en suelo azteca corre un peligro serio, y hoy la afición mexicana comienza a hacerse a la idea de que el astro lusitano verá el partido desde la tribuna o se quedará en la banca.

Cristiano Ronaldo a punto de patear un penal. REUTERS

El optimismo que rodeaba el encuentro del próximo 28 de marzo recibió un balde de agua fría desde Arabia Saudita. Todo indica que los problemas físicos que arrastra el capitán portugués resultaron más complejos de lo esperado. A pesar de que la FMF buscó este duelo precisamente para engalanar la casa del futbol nacional de cara al Mundial 2026, la realidad médica manda. El seleccionador Javier Aguirre y sus pupilos podrían quedarse con las ganas de medir fuerzas ante el máximo goleador de la historia en un escenario que estrenará un nuevo diseño, el Estadio Azteca.

EL PRONÓSTICO DE JORGE JESUS QUE ENCIENDE LAS ALARMAS

La esperanza de los fanáticos se topó con las declaraciones de Jorge Jesus, el actual estratega del Al Nassr. El técnico portugués fue claro al señalar que tanto Cristiano Ronaldo como Sadio Mané enfrentan procesos de recuperación que no permiten un retorno inmediato. Según sus palabras, el regreso de ‘CR7’ a las canchas ocurrirá hasta después de la Fecha FIFA, lo que lo descarta que pueda tener minutos en el compromiso del Coloso de Santa Úrsula.

Cristiano Ronaldo saliendo de cambio. REUTERS

Esta situación no solo afecta el espectáculo deportivo, sino también el bolsillo de la Federación Portuguesa de Futbol. Los reportes desde Europa indican que el contrato para este partido amistoso incluyó una cláusula específica: si Cristiano Ronaldo no suma minutos sobre el césped, el pago que realiza la organización mexicana sufre una reducción del 20%. Para los lusos, la ausencia de su capitán representa un golpe financiero, mientras que para los seguidores mexicanos significa perder la oportunidad única de ver a la leyenda del Real Madrid en la capital del país.

UN ESCENARIO COMPLICADO PARA ROBERTO MARTÍNEZ

Aunque Roberto Martínez planea convocar a Cristiano Ronaldo para mantener la unión del grupo, el riesgo de una recaída pesa más que el compromiso comercial. La Selección Mexicana enfrentará este reto como parte de su preparación para la inauguración de la justa mundialista donde chocará con Sudáfrica, y aunque jugar contra una Portugal sin su referente pierde brillo, la exigencia para el equipo de Javier Aguirre seguirá siendo máxima.

Cristiano Ronaldo será convocado por Roberto Martínez. REUTERS

La moneda sigue en el aire, pero cada día que pasa, las posibilidades de ver a Cristiano Ronaldo festejando un gol en el Estadio Azteca se esfuman. La afición tendrá que esperar un milagro médico o conformarse con ver a las nuevas figuras del conjunto europeo en un inmueble que, con o sin estrellas, se prepara para hacer historia una vez más.