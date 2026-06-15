Mundial 2026: Brian Gutiérrez está en la mira del futbol de Francia 

El mercado de contrataciones no se detiene durante el Mundial 2026, vitrina definitiva para buscar movimientos. Mientras la atención global está puesta en las selecciones, en el interior de la Liga MX surge una noticia que sacude el entorno de las Chivas del Guadalajaras: el mediocampista Brian Gutiérrez es seguido muy de cerca por un importante equipo del futbol de Francia.

Según información revelada por el reconocido periodista especializado en transferencias, César Luis Merlo, el talentoso jugador de las Chivas ha despertado un interés serio en la Ligue 1. De acuerdo con el reporte, el club europeo considera al mexicano para sus planes a futuro y no se descarta que presenten una oferta formal en las oficinas de Verde Valle en los próximos días.

El interés del futbol francés no es casualidad. Brian Gutiérrez ha tenido un crecimiento exponencial desde su llegada al futbol mexicano. Tras consolidarse como una de las figuras de la MLS con el Chicago Fire, el futbolista de 22 años dio el salto al Rebaño Sagrado, equipo que desembolsó 4 millones de dólares por su carta.

Bajo la dirección de Gabriel Milito en las Chivas, Gutiérrez mostró una calidad técnica superior, una visión de juego privilegiada y una capacidad goleadora que lo llevaron rápidamente a ser considerado por Javier Aguirre para la Selección Mexicana.

En su debut mundialista, Brian Gutierrez jugó como experimentado. Reuters

Su desempeño ha sido tal que, tras ganarse la confianza del cuerpo técnico nacional, fue titular en el partido inaugural contra Sudáfrica, demostrando que tiene el nivel necesario para competir en los grandes campeonatos.

Aunque el interés de Francia es real, la operación no será sencilla. Brian Gutiérrez tiene un contrato vigente con las Chivas hasta finales de 2029. Esto significa que cualquier club que desee hacerse con sus servicios deberá preparar una propuesta económica contundente que satisfaga las pretensiones de la directiva rojiblanca.

La posibilidad de que un jugador formado en la MLS y potenciado en la Liga MX salte directamente a una de las ligas más competitivas de Europa es un reflejo de la proyección que ha tenido Gutiérrez en el último año.