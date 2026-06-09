Brian Gutiérrez, de ser un desconocido a jugar su primer Mundial con México

Cuando inició el proyecto de Gabriel Milito en Chivas, nadie se esperaba que la incorporación de Brian Gutiérrez fuera fundamental, tanto en el club como en la Selección Mexicana.

Parece que llegar al Guadalajara fue la mejor decisión que pudo haber tomado el mediocampista. Ya que su estadía en el Chicago Fire era debajo del radar y nadie hablaba de él.

Brian Gutiérrez ya fue convocado a la Selección Mexicana. Mexsport

Hoy, a dos días que inicie el Mundial 2026 y con menos de 10 partidos jugados con la Selección Mexicana, Brian se perfila para ser ese jugador sorpresa en nuestro país.

Brian Gutiérrez, ansioso por jugar el Mundial con México

Previo al debut este jueves en la Copa del Mundo, Brian Gutiérrez habló acerca de cómo se ha sentido en el Tricolor y señaló que en la justa solamente quiere “divertirse”.

El grupo tiene esa felicidad de empezar y estamos muy ilusionados. (Yo) Feliz de estar aquí, quiero aportar, hacer las cosas bien y sólo quiero divertirme”, señaló.

Hace un año, nadie conocía su nombre y hoy está a días de vivir el sueño mundialista, algo que desde sus palabras, no se esperaba, pero lo agradece.

“Como en la vida, todo pasa rápido, todo pasa lento. A mí pasó rápido, yo estuve trabajando para esto y se me están dando las cosas. Agradecido con la Federación y con Dios”, sentenció.

Por último, sobre las sociedades que ha ido formando, con Julián Quiñones principalmente. Brian destacó el trabajo y la conexión que existe entre ambos.

“Jugamos los dos como interiores, él por izquierda y yo por derecha. Nos hemos entendido muy bien en la cancha, se está reflejando y creo que tenemos buena conexión”, finalizó.

Obed Vargas y Brian Gutiérrez con el Tri. Mexsport

¿Brian Gutiérrez podrá ser titular con México en el Mundial?

En los últimos partidos, Javier Aguirre ha modificado sus alineaciones de cara al debut de México en la Copa del Mundo, sin embargo, uno de los que se ha mantenido constante es Brian Gutiérrez.

Desde su irrupción en la Selección, Brian ha sido uno de los favoritos por el ‘Vasco’ y se perfila para arrancar como titular en el debut del Tricolor ante Sudáfrica.

A pesar de tener jugadores con más experiencia, las alineaciones en los últimos partidos por parte de Aguirre dan a entender que Gutiérrez tiene muchas posibilidades de ser uno de los jugadores que inicien el sueño mundialista con México.