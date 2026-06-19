EN VIVO: Brasil vs. Haití, sigue los detalles del juego del Grupo C del Mundial 2026
Consulta los antecedentes, detalles y acciones más relevantes del segundo partido de Brasil y Haití en el campo del Estadio Filadelfia
brasileños y haitianos se reencuentran
Brasil y Haití disputarán su cuarto partido en la historia, y el segundo en una competencia oficial. El conjunto sudamericano ha dominado la serie con tres triunfos, todos por goleadas de 4-0 en un amistoso de 1974, 6-0 en otro duelo de preparación en 2004 y el más reciente fue un 7-1 en la Copa América.
Para Brasil este duelo es fundamental en sus aspiraciones por ser el mejor del Grupo C, luego del empate 1-1 que sostuvo con Marruecos. Haití llega luego de perder 1-0 frente a Escocia.
Se despliegan las banderas de los equipos en el campo para la ceremonia de los himnos nacionales. Vinicius Junior lidera a los brasileños; el veterano arquero Johny Placide es el capitán y figura de los antillanos.
Los aficionados haitianos también destacan en las gradas. Ellos sueñan con que su selección por lo menos sume su primer punto en la historia de los Mundiales, luego de que perdieron sus tres partidos de la única justa a la que asistieron antes de esa en Alemania 1974 por 3-1 ante Italia, 7-0 ante Polonia y 4-1 ante Argentina. Esta mala racha siguió en su presentación en 2026 con el revés 1-0 ante Escocia.
La torcida brasileña ya anima desde las gradas del Philadelphia Stadium, con una capacidad de poco más de 68 mil asistentes. Se espera un lleno.
Brasileños y haitianos buscan en este partido un apoyo en sus aspiraciones para luchar por pase a los dieciseisavos de final del torneo, instancia a la que ya clasificaron las selecciones de México y Estados Unidos.
La presión sube de intensidad para ambos luego de que Marruecos venció 1-0 a Escocia hace unos momentos, con lo que toma el control del grupo con cuatro unidades; Escocia se quedó con tres.
Brasil sale con una de las plantillas más caras del Mundial, cuyo valor de mercado, de acuerdo al sitio especializado Transfermarket, es de alrededor de 928.20 millones de euros, cifra que contrasta por completo con el equipo haitiano, cuyo costo es de 55.90 millones de euros.
Los pentacampeones del mundo brasileños y el conjunto caribeño ya dieron a conocer sus respectivos cuadros para afrontar este segundo partido para cada uno en el Grupo C.