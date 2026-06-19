EN VIVO: Brasil vs. Haití, sigue los detalles del juego del Grupo C del Mundial 2026

Brasil y Haití disputarán su cuarto partido en la historia, y el segundo en una competencia oficial. El conjunto sudamericano ha dominado la serie con tres triunfos, todos por goleadas de 4-0 en un amistoso de 1974, 6-0 en otro duelo de preparación en 2004 y el más reciente fue un 7-1 en la Copa América.

​Para Brasil este duelo es fundamental en sus aspiraciones por ser el mejor del Grupo C, luego del empate 1-1 que sostuvo con Marruecos. ​Haití llega luego de perder 1-0 frente a Escocia.