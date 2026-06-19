¿Injusticia de FIFA? El duro golpe que borra a Memo Ochoa del selecto grupo de Messi y Cristiano

El sueño del reconocimiento absoluto se desvanece por un tecnicismo reglamentario. La FIFA ha negado al portero mexicano Guillermo Ochoa el derecho a portar el prestigioso parche Legacy, un distintivo exclusivo reservado para aquellos futbolistas que logran participar activamente en seis o más ediciones de la Copa del Mundo. El organismo internacional se acoge estrictamente a su estatuto técnico, el cual exige acción efectiva dentro del terreno de juego en cada uno de los torneos disputados.

El reglamento de la FIFA que frena al portero del Tri

El veterano arquero tricolor ha logrado la histórica marca de seis convocatorias mundialistas a lo largo de su carrera: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y el actual Mundial 2026. Sin embargo, no es digno del parche que sí portan el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, porque no registró un solo minuto en la cancha durante sus dos primeras justas, lo que invalida automáticamente su elegibilidad. Después de dos partidos del Tri en 2026, tampoco a tenido acción.

El criterio de participación efectiva en la Copa del Mundo

La regla de oro: El jugador debe sumar acción en campo, aunque sea por un minuto.

El jugador debe sumar acción en campo, aunque sea por un minuto. La inactividad de Ochoa: Cero minutos disputados en las ediciones de 2006 y 2010.

Cero minutos disputados en las ediciones de y Los torneos válidos: Presencia garantizada como titular en 2014, 2018 y 2022

La normativa es contundente: la simple presencia en la banca de suplentes no cuenta de cara a este galardón institucional. Es precisamente este rigor el que permite a astros como Messi y Cristiano lucir el escudo con orgullo, ya que ambos astros sumaron tiempo efectivo de juego en cada una de sus seis citas mundialistas consecutivas.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes disputan minutos en su sexto Mundial, sí son dignos de llevar el parche de Legacy de FIFA con siluetas que los han hecho legendarios. Redes sociales

La enorme diferencia entre una convocatoria y jugar el torneo

La acción en el campo, y no la mera convocatoria oficial, es el factor determinante que establece la elegibilidad para este reconocimiento", detalla el marco regulatorio del torneo.

Mientras que Ronaldo y Messi han sido protagonistas directos en el césped desde su debut, Guillermo Ochoa se queda con el récord numérico en el papel, pero con solo tres participaciones reales ante los ojos de la federación internacional. La decisión técnica ha encendido un intenso debate en plataformas digitales, pero los criterios operativos de la FIFA se mantienen inquebrantables de cara al cierre de la fase de grupos.