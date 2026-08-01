G3X es campeón del mundo y acaba con el dominio español en la Kings World Cup Clubs

G3X se proclamó campeón de la Kings World Cup Clubs 2026 después de derrotar 9-5 a Alpak, vigente campeón de la Kings League Italia.

El equipo de la Kings League Brasil consiguió su primer título en el Mundial de Clubes después de haber perdido la final de la primera edición ante Porcinos en Monterrey. Además, su victoria terminó con el dominio de los representantes españoles, que habían ganado las primeras dos ediciones del torneo internacional.

Kelvin de Oliveira fue la figura de la final con cinco goles, incluido uno de valor doble, mientras que Andreas Vaz marcó el tanto definitivo en el matchball para cerrar el campeonato brasileño.

Con el título de G3X, Brasil también reafirmó sus resultados dentro del ecosistema de ligas creado por Gerard Piqué, ya que su selección es la vigente campeona del Mundial de Naciones.

Kelvin de Oliveira marcó cinco goles en la final. Kings League

G3X acaba con el dominio español en el Mundial de Clubes

Las primeras dos ediciones de la Kings World Cup Clubs terminaron con campeones de la Kings League España. Porcinos ganó el primer torneo disputado en México, mientras que Los Troncos levantó el título un año después en Francia.

La tercera edición terminó con G3X como campeón tras vencer 9-5 a Alpak en la final. Ambos equipos ya se habían enfrentado durante la segunda jornada del torneo, también con victoria para el conjunto presidido por Gaules.

Para llegar al partido por el título, Alpak derrotó 6-4 a Furia en la primera semifinal disputada este sábado. Por su parte, G3X goleó 8-2 a Ultimate Móstoles para conseguir su segundo pase a una final de la Kings World Cup Clubs.

Ya en el partido definitivo, Kelvin de Oliveira abrió el marcador durante el primer minuto para adelantar a los brasileños. La respuesta italiana llegó segundos después con Vittorio Gilli para colocar el 1-1.

Kelvin volvió a aparecer al 3’ y al 13’ para construir la primera diferencia importante del encuentro. Al 19’, el brasileño marcó un gol doble que llevó el resultado hasta el 5-1 antes del descanso.

En la segunda mitad, Andreas Vaz y Well Andrade ampliaron la ventaja para colocar el 7-1 en favor de G3X.

Christian Ronchi descontó para Alpak, pero Kelvin respondió al 27’ con un gol de penal para aumentar nuevamente la diferencia y poner el marcador 8-2.

Los penales presidente tampoco cambiaron el rumbo del encuentro. Tanto Frenezy como Gaules fallaron sus respectivos cobros.

Pese a la diferencia, Alpak consiguió acercarse durante los minutos finales. Alessandro Gelsi marcó un doblete y Nicola Cutrignelli agregó otro gol para reducir la distancia hasta el 8-5.

La reacción italiana terminó en el matchball. Andreas Vaz consiguió el último gol del partido para colocar el 9-5 definitivo y darle a G3X su primer campeonato mundial de clubes.

Andreas Vaz y Kelvin de Oliveira fueron claves en el títulode G3X. Kings League

Kelvin de Oliveira lidera el título de G3X

El campeonato también significó la revancha para G3X después de lo ocurrido en la primera edición de la Kings World Cup Clubs, cuando llegó hasta la final disputada en Monterrey y perdió el título ante Porcinos.

Dos ediciones después, el equipo brasileño regresó al partido definitivo y esta vez consiguió levantar el trofeo.

Kelvin de Oliveira terminó como una de las figuras del campeonato. El brasileño marcó cinco goles en la final, incluido uno de valor doble, y cerró el torneo como máximo goleador.

El título también aumentó su palmarés dentro del formato. Además de conquistar la Kings World Cup Clubs con G3X, Kelvin cuenta con dos campeonatos de la Kings World Cup Nations con la selección de Brasil.

Los reconocimientos individuales también tuvieron presencia de los dos finalistas. Vittorio Gilli, de Alpak, fue elegido como el mejor portero del torneo. Kelvin de Oliveira recibió el reconocimiento como máximo goleador y Andreas Vaz fue nombrado el mejor jugador de la competencia.

Con el campeonato de G3X terminó la tercera edición de la Kings World Cup Clubs y, después de dos títulos consecutivos para equipos españoles, Brasil se convirtió en el segundo país en tener un club campeón del torneo internacional.