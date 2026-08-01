Entorno de James Rodríguez se aprovecha del América 

Aunque busca un decoroso ocaso a su carrera internacional, el atacante colombiano James Rodríguez no tiene en sus prioridades volver al futbol mexicano.

James Rodríguez dejó en manos de su entorno su promoción como agente libre mientras disputaba el Mundial 2026 con Colombia, selección que alcanzó los octavos de final y fue eliminada por Suiza.

Luego de concretar su separación contractual con el Minnesota United de la MLS, los servicios de James Rodríguez fueron ofrecidos en diversas ligas de Europa, Asia, Oceanía y América, entre ellas la mexicana. Sin embargo, las pretensiones salariales son elevadas y en el caso del Club América no ha existido interés, de acuerdo con fuentes internas en Coapa.

James Rodríguez mantiene las expectativas de permanencia en la MLS, pero como "jugador franquicia". Estados Unidos ofrece una calidad de vida que el futbolista valoró en su breve paso por el Minnesota United.

Fuentes periodísticas en Colombia han compartido que hay interés de un par de clubes del otro lado del charco y con reales posibilidades económicas: Estrella Roja de Belgrado en Serbia y en el Melbourne Victory de Australia, cita AS Colombia.

¿Por qué suena para el América?

Como suele ser costumbre en cada ventana de transferencias, el América junto con otros equipos de peso de México suelen ser usados de cortina de humo, con supuestas filtraciones para presionar negociaciones. Y por segunda vez en el mercado de la Liga MX, el nombre de James Rodríguez, quien fuera elemento del Club León en el 2025, hizo eco con las Águilas; durante la pretemporada del Apertura 2026, el propio Santiago Baños, presidente deportivo, aclaró que no existía interés alguno por el colombiano.

Al momento, los perfiles que América tiene en el radar para reforzar al equipo que recientemente tomó el técnico uruguayo Guillermo Almada son la defensa central -en caso de vender a Israel Reyes-, un contención, un atacante por derecha y un centro delantero.

América solamente ha realizado un fichaje, el del volante colombiano Óscar Perea. El resto de los refuerzos (por lo menos tres jugadores más) no tendrán tintes de bombas mediáticas para el segundo semestre.