Yan Diomande al Real Madrid: La drástica medida que acerca su fichaje

Yan Diomande, la joya marfileña del RB Leipzig, ha desatado un auténtico terremoto tras quedar fuera de la convocatoria para el campamento de pretemporada en Austria. Aunque la versión oficial del club alemán apunta a una simple enfermedad, en el entorno del futbolista y la prensa europea es un secreto a voces: el atacante se ha plantado para vestirse de Blanco de inmediato.

¿Infección o rebeldía? Demichelis echa balones fuera

La polémica estalló cuando el estratega del Leipzig, Martín Demichelis, intentó apagar el fuego en conferencia de prensa tras el último duelo amistoso. "Yan está realmente enfermo. Si está sano, viene; si está enfermo, está enfermo", soltó de forma tajante el técnico argentino. Sin embargo, los reportes desde Alemania apuntan a una realidad completamente distinta. El jugador ya le dejó claro a la directiva que su etapa en la Bundesliga terminó y no quiere retrasar más su llegada al cuadro de Chamartín.

Cifras millonarias: Las ofertas del Real Madrid en la mesa

Las negociaciones entre el Real Madrid y los Toros Rojos han sido un estira y afloja de locura en las últimas horas:

La primera propuesta rechazada: El Madrid puso 100 millones de euros sobre la mesa y recibió un "no" por respuesta.

La contraoferta merengue: La directiva de Florentino Pérez ya cocina una oferta mejorada que ronda entre los 120 y 155 millones de euros para destrabar el traspaso.

El plan alterno: Medios europeos especulan que se baraja la inclusión de alguna cesión, sonando incluso el nombre del argentino Franco Mastantuono, aunque es la opción menos probable.

El guiño definitivo en redes sociales

Mientras su fichaje se define de manera oficial, Diomande ya juega su propio partido en las plataformas digitales. El extremo no se ha guardado sus ganas de ser dirigido por José Mourinho y ha encendido las alarmas al regalar varios 'likes' a publicaciones oficiales del Real Madrid en Instagram. La transferencia es inminente y es cuestión de horas para que el marfileño vuele a la capital española para presentar los exámenes médicos.