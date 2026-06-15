Arabia Saudita vs. Uruguay EN VIVO hoy, Mundial 2026 desde Miami minuto a minuto
Uruguay inicia su camino en el Mundial 2026 frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami
Uruguay llega al Mundial 2026 con una mezcla de historia, exigencia y expectativas. La selección que levantó la primera Copa del Mundo en 1930
. Los saudíes ya sorprendieron al mundo al vencer a Argentina en Qatar 2022
La preparación de Uruguay para este debut mundialista no fue sencilla. La delegación permaneció varias horas varada en Playa del Carmen debido a que el avión chárter programado para trasladarla a Miami no contaba con la documentación necesaria para ingresar a Estados Unidos. La AUF tuvo que esperar una solución de emergencia y finalmente el equipo viajó en otra aeronave. El contratiempo obligó incluso a modificar actividades oficiales en la víspera del partido
Marcelo Bielsa dirige hoy su partido número nueve en una Copa del Mundo. El entrenador argentino ya estuvo al frente de Argentina en 2002 y de Chile en 2010, y ahora vive su tercera experiencia mundialista desde el banquillo, esta vez con Uruguay.
El rosarino busca conducir a la Celeste a un debut exitoso en Miami y sumar una nueva victoria a una trayectoria que lo ha convertido en uno de los técnicos más influyentes del futbol moderno.
Uruguay monopoliza la posesión, pero Arabia Saudita se mantiene firme atrás. El conjunto asiático luce compacto, cierra espacios y evita que la Celeste encuentre caminos claros hacia el área.
Por ahora, la disciplina defensiva saudí está neutralizando el dominio territorial de los dirigidos por Marcelo Bielsa.
Arabia Saudita y Uruguay se enfrentan por cuarta ocasión y los antecedentes reflejan una rivalidad más equilibrada de lo que muchos podrían imaginar. Cada selección registra una victoria y además comparten un empate.
Por ahora, el duelo en Miami mantiene esa tendencia. Ninguno logra imponer condiciones de manera definitiva y el marcador sigue sin romperse en el Hard Rock Stadium.
Aunque el partido ya está en marcha, el Hard Rock Stadium aún no presenta un lleno total. Desde las tribunas se observan numerosos asientos vacíos, especialmente en algunos sectores del inmueble de Miami, mientras los aficionados continúan ingresando para presenciar el debut de Arabia Saudita y Uruguay en el Mundial 2026.
El arranque en Miami ha sido prudente. Uruguay monopoliza la posesión y mueve el balón con paciencia en campo rival, aunque todavía no encuentra espacios para generar una ocasión clara ante el orden defensivo de Arabia Saudita.
Después de una rotación del balón, la selección sudamericana encuentra el arco rival con un tiro de larga distancia de Araújo.
La Celeste sólo ha ganado uno de sus últimos ocho partidos inaugurales de la Copa del Mundo (4 empates y 3 derrotas).
Uruguay controla el balón en los primeros momentos del encuentro.
Salem Al Dawsari, autor del histórico gol contra Argentina en Qatar 2022, vuelve a ser la principal figura ofensiva del equipo.
Arabia Saudita superó la fase de grupos únicamente en Estados Unidos 1994.
Hay una mayor presencia de aficionados uruguayos.
El conjunto saudí solo ha mantenido una portería a cero en toda su historia mundialista.
Inicia la interpretación del himno de Arabia Saudita
Arabia Saudita perdió 13 de sus 19 partidos históricos en Copas del Mundo.
Los equipos de Bielsa nunca han marcado más de 1 gol en un partido de Mundial.
Marcelo Bielsa dirige a su tercer equipo distinto en una Copa del Mundo