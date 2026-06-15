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Arabia Saudita vs. Uruguay EN VIVO hoy, Mundial 2026 desde Miami minuto a minuto

Uruguay inicia su camino en el Mundial 2026 frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami

Por: Ariel Velázquez

Uruguay pone en marcha su aventura en el Mundial 2026 cuando enfrente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miamo.
Uruguay pone en marcha su aventura en el Mundial 2026 cuando enfrente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miamo.REUTERS
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Arabia Saudita
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Uruguay
Bandera de uruguay
Uruguay llega al Mundial 2026 con una mezcla de historia, exigencia y expectativas. La selección que levantó la primera Copa del Mundo en 1930 

. Los saudíes ya sorprendieron al mundo al vencer a Argentina en Qatar 2022

Las acciones del Arabia Saudita vs Uruguay, minuto a minuto
Min 23Dolor de cabeza 

La preparación de Uruguay para este debut mundialista no fue sencilla. La delegación permaneció varias horas varada en Playa del Carmen debido a que el avión chárter programado para trasladarla a Miami no contaba con la documentación necesaria para ingresar a Estados Unidos. La AUF tuvo que esperar una solución de emergencia y finalmente el equipo viajó en otra aeronave. El contratiempo obligó incluso a modificar actividades oficiales en la víspera del partido

Min 20Partido especial para el Loco Bielsa

Marcelo Bielsa dirige hoy su partido número nueve en una Copa del Mundo. El entrenador argentino ya estuvo al frente de Argentina en 2002 y de Chile en 2010, y ahora vive su tercera experiencia mundialista desde el banquillo, esta vez con Uruguay.

El rosarino busca conducir a la Celeste a un debut exitoso en Miami y sumar una nueva victoria a una trayectoria que lo ha convertido en uno de los técnicos más influyentes del futbol moderno.

Marcelo Bielsa, DT de Uruguay.
Marcelo Bielsa, DT de Uruguay.AFP
Min 17Arabia resiste con orden

Uruguay monopoliza la posesión, pero Arabia Saudita se mantiene firme atrás. El conjunto asiático luce compacto, cierra espacios y evita que la Celeste encuentre caminos claros hacia el área.

Por ahora, la disciplina defensiva saudí está neutralizando el dominio territorial de los dirigidos por Marcelo Bielsa.

Arabia Saudita está bien plantado en defensa.
Arabia Saudita está bien plantado en defensa.IMAGN IMAGES via Reuters
Min 13La historia nos recuerda partidos parejos 

Arabia Saudita y Uruguay se enfrentan por cuarta ocasión y los antecedentes reflejan una rivalidad más equilibrada de lo que muchos podrían imaginar. Cada selección registra una victoria y además comparten un empate.

Por ahora, el duelo en Miami mantiene esa tendencia. Ninguno logra imponer condiciones de manera definitiva y el marcador sigue sin romperse en el Hard Rock Stadium.

Min 10El Hard Rock luce espacios en las gradas

Aunque el partido ya está en marcha, el Hard Rock Stadium aún no presenta un lleno total. Desde las tribunas se observan numerosos asientos vacíos, especialmente en algunos sectores del inmueble de Miami, mientras los aficionados continúan ingresando para presenciar el debut de Arabia Saudita y Uruguay en el Mundial 2026.

No se llenó el encuentro entre Arabia y Uruguay.
No se llenó el encuentro entre Arabia y Uruguay.REUTERS


Min 7Uruguay controla, pero no golpea

El arranque en Miami ha sido prudente. Uruguay monopoliza la posesión y mueve el balón con paciencia en campo rival, aunque todavía no encuentra espacios para generar una ocasión clara ante el orden defensivo de Arabia Saudita.

Uruguay controla el balón , pero no logra abrir el marcador.
Uruguay controla el balón , pero no logra abrir el marcador.REUTERS


Min 4Uruguay toca la puerta

Después de una rotación del balón, la selección sudamericana encuentra el arco rival con un tiro de larga distancia de Araújo.

Min 4Inicio frío en los Mundiales

La Celeste sólo ha ganado uno de sus últimos ocho partidos inaugurales de la Copa del Mundo (4 empates y 3 derrotas).

Min 1iNICIA EL ENCUENTRO

Uruguay controla el balón en los primeros momentos del encuentro.

Min 0Vuelve el ídolo del pueblo

Salem Al Dawsari, autor del histórico gol contra Argentina en Qatar 2022, vuelve a ser la principal figura ofensiva del equipo.

Min 0Quieren dar el siguiente paso

Arabia Saudita superó la fase de grupos únicamente en Estados Unidos 1994.

MinSe entona el himno nacional de Uruguay

Hay una mayor presencia de aficionados uruguayos.

Min 0Libertad defensiva

El conjunto saudí solo ha mantenido una portería a cero en toda su historia mundialista.

Min 0Ambos equipos saltan al terreno de juego para la ceremonia de los himnos nacionales

Inicia la interpretación del himno de Arabia Saudita

Min 0Los 11 titulares de Arabia Saudita 
El 11 de Arabia
El 11 de Arabia
Min 0Arabia Saudita con récord negativo

Arabia Saudita perdió 13 de sus 19 partidos históricos en Copas del Mundo.

Min 0Alineación confirmada de Uruguay
MinOfensiva infértil 

Los equipos de Bielsa nunca han marcado más de 1 gol en un partido de Mundial.

Min 0Bielsa regresa al escenario más grande del futbol

Marcelo Bielsa dirige a su tercer equipo distinto en una Copa del Mundo

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