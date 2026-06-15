Arabia Saudita vs. Uruguay EN VIVO hoy, Mundial 2026 desde Miami minuto a minuto

Min 20 Partido especial para el Loco Bielsa

Marcelo Bielsa dirige hoy su partido número nueve en una Copa del Mundo. El entrenador argentino ya estuvo al frente de Argentina en 2002 y de Chile en 2010, y ahora vive su tercera experiencia mundialista desde el banquillo, esta vez con Uruguay.

El rosarino busca conducir a la Celeste a un debut exitoso en Miami y sumar una nueva victoria a una trayectoria que lo ha convertido en uno de los técnicos más influyentes del futbol moderno.