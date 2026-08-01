Máscara Dorada es bicampeón del Torneo Leyenda de Plata

Máscara Dorada se convirtió en bicampeón del Torneo Leyenda de Plata, luego de vencer en una dura lucha a Komander en la batalla estelar del Viernes Espectacular en la Arena México, previo al Grand Prix 2026 del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

El título de 2026 se suma al que conquistó “El Joven Maravilla” el pasado 28 de julio de 2023 y en ocasiones los aficionados gritaron el reconocido: “¡Esto es lucha!”.

La lucha estelar también marcó el regreso de Kemonito, consentido de la lucha libre, después de superar su lesión y sobreponerse a una cirugía.

El desenlace de la batalla llegó cuando Máscara Dorada aplicó una “Estrella fugaz” desde la esquina para después rendir a Komander con toque de espaldas.

“Fue un gran combate, lo vi muy lejos en algún momento. Komander es un gran luchador y sacó su mejor arsenal, pero siempre hay un as bajo la manga, es un gran luchador y por eso se gana mi total respeto. Hoy fue mi noche, gracias a Dios nos llevamos la victoria, hay que seguir enfrentándolo, hay que seguir demostrando que somos de los mejores luchadores”, indicó Máscara Dorada tras finalizar la lucha.

LOS ÚLTIMOS 10 GANADORES DEL TORNEO LEYENDA DE PLATA:

2026 – Máscara Dorada.

2025 – Neón.

2024 – Ángel de Oro.

2023 – Máscara Dorada.

2022 – Templario.

2021 – Titán.

2018 – Bárbaro Cavernario.

2017 – Volador Jr.

2016 – La Máscara.

2015 – Negro Casas.

Por su parte, Hechicero conservó el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL, tras vencer al estadunidense Roderick Strong de AEW. “El Conjuro” le volvió a rendir frutos.