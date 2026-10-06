Lluvias dejan una persona muerta en Hidalgo

Veintidós deslaves, 57 derrumbes y una persona fallecida es el saldo preliminar que han dejado las lluvias de las últimas horas en distintos municipios de Hidalgo, donde también se reportan daños en infraestructura, caminos bloqueados y comunidades incomunicadas.

Entre las afectaciones destaca un socavón registrado en Calnali, además de daños estructurales en 23 puntos, principalmente en bardas y planteles educativos.

Las precipitaciones también provocaron el aumento en los niveles de ríos y cauces en 15 sitios, con nueve desbordamientos; hasta ahora, no se reportan afectaciones a la población por estos últimos eventos.

Deslaves en carretera de Hidalgo Foto: Especial

La persona fallecida fue reportada en el municipio de Agua Blanca, de acuerdo con el balance de incidencias generado por las autoridades.

Los derrumbes y deslaves también ocasionaron interrupciones en diferentes caminos. Atlapexco, Huautla y Tenango de Doria presentan un punto de obstrucción; Molango, Nicolás Flores, Xochiatipan y Tlahuiltepa registran dos puntos cada uno, mientras que Tianguistengo acumula cuatro bloqueos.

A causa de las lluvias, alrededor de 30 comunidades permanecen incomunicadas, por lo que las labores se concentran en recuperar los pasos provisionales y liberar las vías de comunicación.

El Comité de Emergencias permanece en sesión permanente para coordinar las acciones entre autoridades federales, estatales y municipales.

Maquinaria trabaja en distintos puntos para retirar tierra, piedras y otros materiales que impiden el paso.

Para este año se contempla una inversión superior a 8 mil 115 millones de pesos para la reconstrucción de caminos, puentes e infraestructura hidráulica. Sin embargo, las condiciones meteorológicas han dificultado el avance de algunas obras.

Mientras continúan las lluvias, se mantiene vigilancia sobre ríos, cauces y zonas susceptibles a nuevos deslaves, al tiempo que se prioriza restablecer la comunicación con las localidades afectadas.