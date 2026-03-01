Polémica expulsión a Vinícius: duró 1 minuto en la cancha en el América-Tigres

La polémica rodeó el América – Tigres en los instantes finales del encuentro de la jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El brasileño Vinícius Lima sólo duró un minuto en la cancha tras una polémica barrida sobre Jesús Angulo al 87’.

Al minuto 86, André Jardine le dio entrada a Vinícius Lima, sustituyendo a Rodrigo Dourado.

En un balón dividido en el medio campo, el brasileño le hizo una “tijera” a la pierna izquierda del jugador de Tigres. El árbitro central, Jorge Abraham Camacho, lo expulsó al minuto 87.

Vinícius se fue de la cancha con varias señas de desaprobación. Se quedó por unos momentos en los linderos del área, para después marcharse al vestidor.

El exárbitro Fernando ‘Cantante’ Guerrero señaló en redes sociales: “Tarjeta amarilla para Lima, juega el balón claramente, el árbitro iba a mostrar la amarilla, alguien de su equipo arbitral dice que es ROJA. El VAR pudo intervenir en esta acción”.

El brasileño Vinícius sólo duró un minuto en la cancha Mexsport

El martes 10 de febrero de 2026, el América hizo oficial el fichaje de Vinícius Lima, jugador proveniente del Fluminense. El originario de Sao Paulo, Brasil, de 29 años, fue campeón de la Copa Libertadores, con experiencia en el futbol de España y de los Emiratos Árabes Unidos.

Después de la expulsión de Vinícius Lima, Tigres finiquitó el partido, con anotación de Juan Brunetta al 90+1 para marcar el 1-4 definitivo. El argentino se marchó con un doblete.