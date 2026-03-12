Guido Pizarro revela la causa de la goleada de Tigres ante Cincinnati en Concacaf

Tigres sufrió una tremenda goleada en los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf. Resultado sorprendente debido a que los felinos tienen una nómina alta y llegaban a este duelo con el impulso anímico de haber ganado Clásico regio a los Rayados del Monterrey.

Pero todo fue distinto en el inicio de semana cuando tuvieron diferentes problemas para llegar a Cincinnati.

En Monterrey tuvieron un retraso de dos horas debido a que no existía autorización para aterrizar en Estados Unidos provocada por una huelga de trabajadores.

Su plan era volar desde el miércoles, pero como el presidente de Estados Unidos Donald Trump estuvo en Cincinnati para una gira, se cerró el espacio aéreo por seguridad también además de los reclamos de los trabajadores.

Trump estuvo en Cincinnati el miércoles y se cerró el espacio aéreo. REUTERS

Es decir, volaron el mismo día del juego y con apenas cinco horas de anticipación.

Lo he venido diciendo, que el nivel entre los equipos de la MLS y la Liga MX es muy parejo, sin embargo esta vez fue anormal todo lo que pasamos, ahora tenemos que pensar en el regreso en casa".

Hizo énfasis el entrenador en la cantidad de horas que invirtieron para tratar de llegar a su destino desde el miércoles, cuando fueron al aeropuerto y no pudieron despegar y después el jueves con retrasos.

"Todo lo que diga puede sonar a excusa, los jugadores se levantaron a las 5 de la mañana y llegamos al hotel a las cinco de la tarde. Comimos algo y venimos directamente al estadio, además de que estuvimos una hora tratando de salir del aeropuerto".

Guido Pizarro protestando al árbitro. (Mexsport)

Agradeció a su directiva que siempre estuvo tratando de aligerar las cosas, sin embargo, fue un caos desde el miércoles la logística con imponderables que no se resolvieron a tiempo. La directiva de Tigres avisó a Concacaf el aplazar el partido y no le fue permitido.

"No se pudo, por más que la directiva hizo las gestiones. Nosotros somos profesionales y afrontamos el compromiso como tal. No es excusa por la cantidad de goles que recibimos y eso me preocupa a mí, el tratar de mejorar".