Isaac del Toro no pudo tener un buen cierre en la etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026, ya no le respondieron las piernas, por lo que finalizó en la décima posición. Mathieu Van der Poel ganó la prueba de este jueves y el italiano Giulio Pellizzari fue segundo, lo que lo llevó a tomar el liderato de la Clasificación general.

El último kilómetro de la etapa 4 fue un vaivén de sprints. Jan Christen atacó primero, pero encontró respuesta de Wout van Aert, mientras que Mathieu van der Poel estuvo atento y cuando vio el momento preciso, dio un sprint final para llevarse la prueba.

Isaac del Toro está a dos segundos del líder en la Tirreno-Adriático 2026 Mexsport

Para Mathieu Van der Poel fue su quinta carrera en la Tirreno Adriático (ganó una en 2020, dos en 2021 y dos en 2026) y su victoria número 59 en su historial.

Isaac del Toro tendrá la oportunidad de recuperar el liderato, está a dos segundos de Van der Poel, en la quinta y antepenúltima etapa, que constará de 186 kilómetros de recorrido montañoso entre Marotta y Mombaroccio, ya en la costa adriática, con tres puertos en los últimos 50 kilómetros, incluida la subida final al Santuario Beato Sante.

ASÍ QUEDÓ ISAAC DEL TORO EN LA GENERAL DE LA TIRRENO-ADRIÁTICO 2026 (ETAPA 4)