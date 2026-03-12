Así quedó Isaac del Toro en la general de la Tirreno-Adriático 2026 (Etapa 4)
Isaac del Toro finalizó décimo en la etapa 4, con lo que perdió el liderato de la Tirreno-Adriático 2026
Isaac del Toro no pudo tener un buen cierre en la etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026, ya no le respondieron las piernas, por lo que finalizó en la décima posición. Mathieu Van der Poel ganó la prueba de este jueves y el italiano Giulio Pellizzari fue segundo, lo que lo llevó a tomar el liderato de la Clasificación general.
El último kilómetro de la etapa 4 fue un vaivén de sprints. Jan Christen atacó primero, pero encontró respuesta de Wout van Aert, mientras que Mathieu van der Poel estuvo atento y cuando vio el momento preciso, dio un sprint final para llevarse la prueba.
Para Mathieu Van der Poel fue su quinta carrera en la Tirreno Adriático (ganó una en 2020, dos en 2021 y dos en 2026) y su victoria número 59 en su historial.
Isaac del Toro tendrá la oportunidad de recuperar el liderato, está a dos segundos de Van der Poel, en la quinta y antepenúltima etapa, que constará de 186 kilómetros de recorrido montañoso entre Marotta y Mombaroccio, ya en la costa adriática, con tres puertos en los últimos 50 kilómetros, incluida la subida final al Santuario Beato Sante.
- Giulio Pellizzari = 15:27:00.
- Isaac del Toro = +0:02.
- Primoz Roglic = +0:21.
- Matteo Jorgenson = +0:34.
- Ben Healy = +0:39.
- Magnus Sheffield = +0:42.
- Giulio Ciccone = +044.
- Antonio Tiberi = +0:49.
- Alessandro Pinarello = +0:51.
- Santiago Buitrago = +0:54.
- Javier Romo = +1:03.
- Mathieu Van der Poel = +1:06.