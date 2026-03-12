Isaac del Toro perdió el liderato de la Tirreno-Adriático 2026 (etapa 4)

Isaac del Toro no pudo conservar el liderato de la Tirreno-Adriático 2026, después de que Mathieu van der Poel lanzó un sprint final para llevarse la etapa 4, que tuvo de inicio Tagliacozzo y con meta en Martinsicuro, con 213 kilómetros de recorrido. Giulio Pellizzari toma el mando de la carrera.

A mitad de la etapa 4, los compañeros de Isaac del Toro le abrieron el paso y el mexicano estuvo al frente del pelotón para que las cosas no se salieran del control.

Isaac del Toro es segundo general de la Tirreno-Adriático 2026 Mexsport

Jakub Otruba sumó tres segundos de bonificación al ganar el sprint intermedio en Mosciano Sant’Angelo, seguido de Dries De Bondt con dos segundos de bonificación y Tibor Del Grosso con uno.

Tras el sprint intermedio Otruba se marchó en solitario. De Bondt le siguió los pasos, mientras Isaac del Toro fue estratégico al conservar su maglia.

Faltando 29 kilómetros, Michael Gogl (Alpecin-Premier Tech) protagonizó una caída, que ocurrió en plena persecución de la fuga.

Isaac del Toro mostró estrategia para meterse entre los primeros cinco lugares y cuando vio el momento adecuado, lanzó el ataque para ganar el sprint de montaña en Tortoreto y sumar cinco puntos.

En los últimos instantes, fue una locura de sprints. Jan Christen lanzó el ataque, Wout van Aert reaccionó, Mathieu van der Poel se mantuvo atento y fue quien lanzó el sprint final para llevarse la etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026, seguido del italiano Giulio Pellizzari, quien tomó el mando de la general. Isaac del Toro finalizó décimo.

ASÍ QUEDÓ LA ETAPA 4 DE LA TIRRENO-ADRIÁTICO 2026: