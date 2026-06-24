Sudáfrica Vs Canadá: Primer partido confirmado de los 16avos de Final en el Mundial 2026

El primer partido confirmado de los 16avos de Final se disputará entre Canadá (2B) contra Sudáfrica (2A), duelo que se llevará a cabo en Los Ángeles el siguiente domingo 28 de junio ante poco más de 70,000 aficionados.

Canadá arrancó con un triunfo y un empate en el Grupo B, sin embargo, la caída ante Suiza en su último compromiso de la Fase de Grupos relegó al combinado de Concacaf al segundo peldaño del sector, por lo que no volverán a disputar un duelo en su propio país durante el Mundial 2026.

Por su parte, Sudáfrica rompió los pronósticos y en la cancha del Estadio Monterrey logró imponer condiciones ante Corea del Sur, derrotando 1-0 a los asiáticos y adueñándose del segundo lugar del Grupo A, dejando a los europeos en el último sitio y a los Los Guerreros de Taeguk en disputa por uno de los mejores terceros lugares en el certamen.

El Mundial 2026 se disputará entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio. Mexsport

Estos son los resultados de Canadá y Sudáfrica en la Fase de Grupos del Mundial 2026:

Jornada 1 / Canadá 1-1 Bosnia-Herzegovina y Sudáfrica 0-2 México.

Jornada 2 / Canadá 6-0 Qatar y Sudáfrica 1-1 Chequia.

Jornada 3 / Canadá 1-2 Suiza y Sudáfrica 1-0 Corea del Sur.

¿Cuándo y dónde se jugará el Canadá Vs Sudáfrica?

El partido que abrirá el telón de los 16avos de Final será el único del día, compromiso a celebrarse ante poco más de 70,000 aficionados:

Día: domingo 28 de junio, 2026.

Horario: 13:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Sede y capacidad: Los Ángeles / 70,492 espectadores

Rival en Octavos de Final: ganador del partido 75 (Marruecos Vs 1F).

El estadio de Los Ángeles cuenta con una capacidad para 70,492 espectadores. Reuters

BFG