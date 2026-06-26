Cabo Verde en octavos del Mundial: la Cenicienta del Mundial empata con Arabia y desafía a Argentina

En algún punto del océano Atlántico existe un país que durante años vivió lejos de los grandes reflectores del futbol. Cabo Verde, una nación de poco más de medio millón de habitantes, llegó al Mundial con la etiqueta de víctima que parecía imposible de quitar. Para muchos era una selección que acompañaría la fiesta, no una que cambiaría la historia. Un equipo que pocos podían ubicar en un mapa, pero que terminó encontrando un lugar en la memoria del futbol.

Mientras en Guadalajara España y Uruguay pelearon por quedarse con los titulares del Grupo H, en Houston Cabo Verde escribió una historia diferente. No tenía el peso de las camisetas tradicionales ni una colección de estrellas mundiales, pero tuvo confianza, algo que muchas selecciones poderosas pierden cuando llega la presión.

El último capítulo fue ante Arabia Saudita, un partido que terminó 0-0 pero que para Cabo Verde significó mucho más que un empate. Fue la confirmación de que aquella aventura que parecía improbable era real. La selección que antes del torneo aparecía entre las últimas opciones para avanzar terminó la fase de grupos sin conocer la derrota.

La noche también tuvo al protagonista que ya se convirtió en el rostro de esta historia. Vozinha, el portero de 40 años, pasó de ser un veterano que llegaba para aportar experiencia a convertirse en uno de los símbolos de la selección. Los Mundiales suelen fabricar héroes en la portería porque un arquero vive en una línea muy delgada entre el error que condena y la atajada que inmortaliza. Vozinha ya había sido gigante contra España y en Houston volvió a representar la resistencia de un equipo que se negó a desaparecer.

Vozinha celebra el pase a segunda ronda. IMAGN IMAGES via Reuters

Cabo Verde más cerca del gol

Al minuto 74 Cabo Verde tuvo la oportunidad más clara. Después de recuperar un balón, Vozinha lanzó un pase largo que encontró a Laros Duarte frente al portero Mohammed Al-Owais. Era la jugada que podía transformar la tensión en celebración, pero el arquero saudí apareció con una gran atajada. En la continuación de la acción, Pico Lopes tuvo un remate de cabeza que pasó cerca. El gol no llegó, pero la historia ya estaba del lado de Cabo Verde.

Porque esta selección no ganó solamente puntos. Ganó respeto. Antes del Mundial, Cabo Verde estaba lejos de los favoritos. Su lugar en los análisis previos reflejaba la lógica del futbol moderno. Menos población, menos tradición, menos nombres conocidos. Pero el campo no entiende de etiquetas. Contra España resistió con personalidad. Contra Uruguay encontró sus primeros goles mundialistas y sacó otro empate. Contra Arabia Saudita confirmó que lo suyo no era una casualidad.

“Lo más importante es que creímos. Al principio, nadie creía en nosotros, pero nosotros siempre creímos”, dijo Helio Varela después del empate ante Uruguay.

Cabo Verde convirtió la falta de reconocimiento en una fuente de energía.

Cabo Verde se medirá a Argentina

Ahora la recompensa parece escrita por alguien que quería exagerar la historia. Cabo Verde viajará a Miami para enfrentar a Argentina, la campeona del mundo. Un duelo que nadie tenía contemplado en la previa del torneo. La pequeña nación del Atlántico frente al gigante que levantó hace cuatro años la Copa más importante del futbol.

La Cenicienta todavía no tiene la corona, pero ya logró que todo el mundo quiera verla continuar en el baile.