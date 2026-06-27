¡Confirmado! México Vs Ecuador en 16avos de Final del Mundial 2026

México cuenta con rival confirmado para los 16avos de Final del Mundial 2026. Ecuador intentará dar la sorpresa el próximo martes 30 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México, día en el que el Tri y ‘La Tri’ chocarán; el combinado azteca luce imbatible en el Coloso de Santa Úrsula durante las Copas del Mundo.

Terminando líder del Grupo A con 9 puntos de 9 posibles, México hizo historia en la presente edición de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que Ecuador creó lo propio al imponerse a Alemania en la Jornada 3 y superar la Fase de Grupos contra todo pronóstico al consagrarse como uno de los 8 mejores terceros lugares que consiguieron superar la Primera Ronda.

Estos son los resultados de México y Ecuador durante la Fase de Grupos:

Jornada 1 / México 2-0 Sudáfrica y Ecuador 0-1 Costa de Marfil.

Jornada 2 / México 1-0 Corea del Sur y Ecuador 0-0 Curazao.

Jornada 3 / México 3-0 Chequia y Ecuador 2-1 Alemania.

* Escocia, que lucía como una de las serias opciones para ser rival de México en 16avos de final, quedó eliminado una vez más en una Fase de Grupos; jamás han superado la Primera Ronda.

México no recibió gol en la Fase de Grupos y terminó líder de su sector, convirtiéndose en el sexto en conseguirlo dentro de los Mundiales. Mexsport

¿Cuándo es el México Vs Ecuador?

El compromiso entre México y Ecuador se llevará a cabo en el tercer día de actividades correspondiente a los 16avos de Final, llevándose a cabo en la capital azteca y con un boleto en disputa por entrar entre los 16 mejores del mundo.

Conoce cada uno de los detalles del partido entre México y Ecuador.

Día: martes 30 de junio, 2026.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Estadio Ciudad de México / 80,824 espectadores.

Canales de TV: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

Alternativas por streaming: Vix, Vix Pase Mundial 2026, IzziGo y Sky+.

Rival en Octavos de Final: Ganador del partido entre Inglaterra y un tercer lugar aún por definir.

Conoce los antecedentes oficiales entre cada uno de estos combinados.

* Aún se desconoce de qué color saldrá cada uno de los combinados para este duelo.

El Estadio Ciudad de México recibirá un total de 5 partidos durante el Mundial 2026. Reuters

BFG