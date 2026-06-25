MONTERREY.- Finalmente Países Bajos estará en Monterrey. La selección neerlandesa sufrió más de lo esperado para quedarse con el primer lugar del Grupo F, resultado que no solo le aseguró disputar los dieciseisavos de final en el Estadio Monterrey, sino que además le permitió evitar un cruce inmediato con Brasil.

La historia tuvo un toque especial para la sede regiomontana. Cuando se realizó el sorteo del Mundial, Países Bajos apareció en un grupo que contemplaba dos partidos en Monterrey y durante unas horas se dio por hecho que jugaría al menos uno en la ciudad. Sin embargo, al revelarse el calendario definitivo, los neerlandeses quedaron fuera de ambos encuentros y parecía que Nuevo León se quedaría sin recibirlos.

Su regreso dependía ahora de terminar como líder del sector.

Para lograrlo, los neerlandeses necesitaban vencer a Túnez al menos por la misma diferencia con la que Japón derrotara a Suecia. El inicio parecía sentenciar la historia: apenas transcurrían siete minutos cuando Países Bajos ya ganaba 2-0, marcador que los encaminaba sin mayores complicaciones hacia Monterrey.

Pero el segundo tiempo cambió por completo el panorama.

En Kansas City, Túnez descontó inesperadamente para colocar el 2-1 y reducir la diferencia. Apenas un minuto después, en Houston, Japón abrió el marcador frente a Suecia, dejando toda la definición del grupo separada por un solo gol en cualquiera de los dos estadios.

Mientras tanto, en la FIFA Fan Fest Monterrey, cientos de aficionados siguieron ambos partidos de manera simultánea. La posibilidad de recibir finalmente a una de las selecciones históricas del futbol mundial fue celebrada por buena parte de los asistentes, aunque también hubo quienes apoyaban un regreso de Japón, cuya afición dejó una grata impresión durante su estancia en la ciudad.

La incertidumbre terminó cuando Países Bajos encontró el 3-1, recuperando el margen necesario para conservar el liderato. Poco después, Suecia empató 1-1 frente a Japón, resultado que hizo oficial el boleto neerlandés rumbo a Monterrey.

El primer lugar terminó teniendo doble recompensa para los europeos. Además de disputar su siguiente partido en territorio regiomontano, evitaron enfrentarse desde los dieciseisavos de final a Brasil, uno de los principales candidatos al título, y mantuvieron un camino, al menos en el papel, más favorable en la fase de eliminación directa.

Así, después de un recorrido que comenzó con ilusión, pasó por la decepción del calendario y terminó con una dramática definición en la última jornada, Países Bajos sí jugará en Monterrey.

Monterrey recibirá su tercer juego de eliminación directa

El duelo entre Países Bajos y Marruecos será el tercer partido de eliminación directa que albergue Monterrey en la historia de las Copas del Mundo.

Los dos primeros se disputaron durante México 1986. El 17 de junio, Marruecos enfrentó a Alemania Federal en los octavos de final en el Estadio Universitario, donde cayó 1-0 con un gol de Lothar Matthäus a dos minutos del final. Aquel encuentro marcó la despedida de la selección africana, que se había convertido en la primera de su continente en avanzar a una fase de eliminación directa en un Mundial.

Cinco días después, el 22 de junio, Alemania Federal volvió a jugar en Monterrey, ahora para disputar los cuartos de final frente a la Selección Mexicana. Tras el empate 0-0, los alemanes avanzaron en la tanda de penales, poniendo fin al sueño del equipo dirigido por Bora Milutinović.

Ahora, 40 años después, Marruecos volverá a disputar un partido de eliminación directa en Monterrey, esta vez frente a Países Bajos, en un escenario que guarda algunos de los recuerdos más importantes de la historia mundialista de la ciudad.