Mohamed enciende a la afición de Tigres por su seña

Antonio “El Turco” Mohamed no pudo terminar el partido en la banca, después de irse expulsado en el medio tiempo durante el encuentro entre Tigres y Toluca en el Estadio Universitario. Posteriormente, el técnico encendió a la afición de los felinos por la seña que realizó rumbo al vestidor.

Tras el primer tiempo, Mohamed se dirigió a la cancha en busca de Nahuel Guzmán. El juez de línea lo “escoltó” y recibió varias palabras, Juan Brunetta llegó para tratar de calmarlo y enseguida el árbitro Daniel Quintero le sacó la roja, ante la incredulidad del argentino.

Antonio Mohamed encendió a la afición de Tigres con una seña que les recordó los títulos que les ha ganado Mexsport

El técnico le dirigió varias palabras al silbante, sin embargo, no cambió la decisión. Rumbo a los vestidores, se escuchó el clamor de los aficionados contra el estratega del Toluca, quien respondió con una seña, recordándoles los títulos que le ganó a Tigres y los que tiene actualmente.

Los aficionados se encendieron y le gritaron de todo a Mohamed.

En un partidazo, los Tigres se impusieron 3-2 al Toluca en duelo de la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, con doblete de Juan Brunetta.

La última vez que Antonio Mohamed le ganó a Tigres en el Estadio Universitario data de un mes de mayo de 2016, cuando era técnico de Monterrey. En la edición 107 del Clásico regio, los Rayados se impusieron 1-3 en el juego de ida de los Cuartos de final.