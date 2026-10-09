Caída inesperada: Jamaica derrota a México femenil

La Selección de México femenil mayor tuvo una caída inesperada y tendrá que sacar buenas conclusiones de la derrota que encajó 3-4 ante Jamaica en el Estadio Victoria durante la Fecha FIFA, previo a encarar el Campeonato Concacaf W el próximo mes de noviembre y el Mundial de la categoría en junio de 2027. El tropiezo en Aguascalientes significó el primero bajo la dirección técnica del español Pedro López en territorio nacional.

En el primer tiempo, Jamaica puso a México contra las cuerdas en varias ocasiones. El primer aviso llegó a los tres minutos, cuando un derechazo pasó por encima del arco.

Jody Brown marcó el 0-1 en el primer tiempo Mexsport

México 0 – 1 Jamaica. La selección caribeña armó un contragolpe letal, agarraron mal parada a la Selección Mexicana. Apertura por la izquierda, diagonal al corazón al área y Jody Brown “cerró la pinza” para sacudir las redes al 14’.

México quiso responder, pero Alice Soto se perdió una oportunidad de gol, al fallar un remate de cabeza por encima del arco al 18’.

México 0 – 2 Jamaica. Un minuto después, las caribeñas ampliaron la ventaja. En una recuperación y un balón filtrado al área, Khadija Shaw definió con un disparo cruzado ante la salida de la portera mexicana.

Khadija Shaw definió con un disparo cruzado ante la salida de la portera mexicana para hacer el 0-2 Mexsport

México 1 – 2 Jamaica. Jacqueline Ovalle cobró un tiro libre por el sector derecho, mandó un servicio peligroso al área que nadie tocó y que rebasó la línea final al 28’. Fue el gol 27 de “La Maga” con la Selección Mexicana.

México 1 – 3 Jamaica. Rebeca Bernal llegó tarde al balón e impactó a Shaw. Tras la revisión en el VAR, se decretó la pena máxima. Deneisha Blackwood, jugadora de las Diablas Rojas del Toluca, mandó un tiro arriba, por encima de la arquera y pegado al poste izquierdo al 35’.

Rebeca Bernal, jugadora del Manchester United femenil, propició un penal a favor de Jamaica y después marcó un gol Mexsport

México 2 – 3 Jamaica. Antes de irse al descanso, Alice Soto mandó un servicio a segundo poste y Rebeca Bernal se elevó para rematar de cabeza, imparable para la arquera al 44’.

Para el segundo tiempo, México lo intentó, pero no pudo emparejar el marcador. Jamaica cerró los espacios y estuvo bien en el sector defensivo.

México y Jamaica se volverán a ver las caras, pero ahora en Querétaro Mexsport

México 2 – 4 Jamaica. En otra desatención de la zaga mexicana, Solai Washington mandó un disparo cruzado para vencer a la arquera al minuto 89’.

México 3 – 4 Jamaica. Charlyn Corral sorprendió con un disparo desde fuera del área al 90+5.

México y Jamaica se volverán a ver las caras el próximo 13 de octubre, pero ahora en el Estadio Corregidora.