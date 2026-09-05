Místico y Averno se acoplaron, pero volvió su rencilla

Místico y Averno volvieron a funcionar como equipo y se llevaron el triunfo en la batalla estelar del Viernes Espectacular rumbo al 93 Aniversario del CMLL, pero al final volvió a relucir su rencilla sobre el ring de la Arena México, donde “El Rey de Plata y Oro” acabó sin su máscara.

En lucha de relevos increíbles, Zandokan Jr y Star Jr se llevaron la caída, cuando “El Rey del Mundo” aplicó una desnucado al “Amo y Señor” en el centro del ring para que se escuchara el conteo de las tres palmadas.

Para la segunda, Averno emparejó la contienda con unas “Alas del Diablo” sobre Star Jr

La acoplación que tuvieron en el ring se recordó cuando Místico estuvo en el lado de los rudos, haciendo mancuerna con Averno.

Para la tercera, Místico resolvió la batalla con “La Mística” sobre Zandokan Jr. El réferi en turno les alzó la mano. “El Amo y Señor” empezó a señalar al oriundo de Tepito, quien hizo el gesto que ya se había acabado, pero al momento de darle la mano, el rufián le dio un antebrazo para después patearlo, el técnico respondió y el integrante de “Los Infernales” se quedó con su máscara.

En la lucha semifinal también de relevos increíbles, Templario y Último Guerrero se llevaron la contienda en dos caídas al hilo sobre Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr.

Por su parte, Máscara Dorada y Neón obtuvieron el segundo boleto para disputar el Campeonato Mundial de Parejas tras llevarse la segunda eliminatoria.

Máscara Dorada y Neón son los segundos retadores por el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL Foto: CMLL

En un match relámpago de amazonas México vs Japón, Lluvia salió con el brazo en alto tras aplicar a Maika un “Spanish fly” desde la tercera cuerda y escuchar la palmada de los tres segundos.

En la segunda batalla de la función, Tabata y Kira se llevaron la derrota ante las japonesas Mei Seira y Ema Maishima.

En la batalla inicial, Hijo del Pantera y Pantera Jr triunfaron sobre Infarto y Cerebro Negro Jr.