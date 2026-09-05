Tottenham suma su primer punto ante Nottingham Forest, pero sigue en puestos de descenso

El Tottenham consiguió su primer punto de la temporada 2026-2027 de la Premier League después de empatar 0-0 frente al Nottingham Forest en The City Ground. El resultado permitió a los Spurs abandonar la racha de derrotas, aunque todavía permanecen en puestos de descenso.

El conjunto dirigido por Roberto De Zerbi había perdido sus dos primeros partidos del campeonato contra Newcastle y Brentford. Ante el Nottingham Forest, el equipo londinense tampoco consiguió marcar y acumula tres encuentros sin anotar en el inicio de la campaña.

El empate dejó al Tottenham con una unidad, igualado con Aston Villa, que también registra cinco goles permitidos. La producción ofensiva se mantiene como uno de los principales problemas del equipo después de sus primeras tres presentaciones.

El gol de Neco Williams fue invalidado. REUTERS

Nottingham Forest tuvo la ocasión más clara

Aunque ambos equipos generaron aproximaciones durante el encuentro, Nottingham Forest estuvo cerca de romper el empate en una acción que terminó anulada por el VAR.

Sandro Tonali no consiguió despejar una pelota sobre la línea de gol y Neco Williams apareció para rematar. El futbolista local parecía haber conseguido la anotación que adelantaba a su equipo, pero la jugada fue revisada por el videoarbitraje.

Después de observar la acción, el árbitro Craig Pawson determinó que Williams había tocado el balón con el brazo. El tanto fue invalidado y el marcador se mantuvo sin goles hasta el final del encuentro.

El Tottenham no encontró una respuesta ofensiva que le permitiera cambiar el resultado y terminó conformándose con un punto en su visita a The City Ground.

Tottenham no logra reflejar su inversión en la cancha

El mal comienzo en la clasificación contrasta con el movimiento que realizó el club durante el mercado de verano. Los Spurs realizaron una inversión superior a los 350 millones de euros, además de incorporar jugadores en calidad de cedidos.

Pese al gasto realizado para reforzar la plantilla, el equipo de De Zerbi todavía no consigue salir de la parte baja de la tabla. La falta de goles ha acompañado el inicio de la campaña, con cero anotaciones después de tres jornadas disputadas.

La situación también llega después de una temporada en la que el Tottenham terminó a un solo punto de los puestos de descenso. Ahora, el conjunto londinense deberá comenzar a sumar victorias para modificar su posición en la clasificación.

El siguiente compromiso de los Spurs será el sábado 12 de septiembre, cuando reciban al Everton. Posteriormente, el martes 14 tendrán un duro encuentro frente al Liverpool, correspondiente a la EFL Cup.