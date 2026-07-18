Místico sale en camilla en el CMLL, mientras Templario sigue como monarca

Los Infernales sacaron a relucir su rudeza y Místico lo pagó caro. El ídolo de la lucha libre salió lastimado y en camilla, mientras Máscara Dorada y Neón trataban de contener los ataques de Averno, Euforia y Mephisto en lo que fue la lucha estelar del Viernes Espectacular en la Arena México.

En la primera caída, Místico venció a Averno con su tradicional “Mística” para que el “Sky Team” tomara ventaja de las acciones.

Averno sigue con el pique con Místico en el CMLL Foto: CMLL

Para la segunda caída, Los Infernales se lanzaron contra Místico, le destrozaron la máscara y lo castigaron. Cuando hubo reacción de los técnicos, iniciaron los vuelos, pero en uno de ellos Averno se quitó en el lance del “Rey de Plata y Oro”.

Averno siguió con los castigos abajo del ring y después lo proyectó contra la barrera de protección. Ya con una pierna lastimada, entre los tres lo lanzaron contra un poste del ring de la Arena México para después seguir con el castigo sobre la tarima.

Le destrozaron la máscara y se la quitaron, por lo que el réferi en turno dictaminó el triunfo del Sky Team en dos caídas al hilo.

El servicio médico atendió a Místico sobre el ring y fue trasladado en camilla, pero en el camino Averno y Mephisto se lanzaron contra el ídolo de la lucha libre.

Por su parte, Templario cumplió con el primer objetivo con los piques que le salieron. El gladiador mexicano retuvo el Campeonato Mundial Medio de Major League Wrestling (MLW), luego de vencer a Ikuro Kwon.

“El Guerrero León” sentenció la batalla con “El Templo”, lastimando la espalda a Ikuro Kwon para después llevarlo a toque de espaldas y seguir como monarca de MLW. Ahora, su siguiente pique será con su maestro Último Guerrero.

Por otro lado, Dragón Rojo Jr, Titán y Capitán Suicida se llevaron la derrota ante Soberano Jr, Bárbaro Cavernario y Yutani. Una artimaña sobre el luchador que perdió la máscara en el 90 Aniversario del CMLL, no fue vista por el réferi.

En lucha de Amazonas, Tessa Blanchard, Thunder Rosa y Johnnie Robbie se adjudicaron la victoria sobre Persephone, Sanely y Olympia.

En un matcha relámpago de parejas, Rey Cometa y Espíritu Negro cargaron con la derrota ante Espanto Jr y Raider.

En la batalla inicial, Blue Shark y Rey Pegasus derrotaron a Poseidón y Makará.