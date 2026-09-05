¡Dolidos, pero no vencidos! Guillermo Almada saca el orgullo previo al cierre de Leagues Cup

Guillermo Almada, entrenador del América, aseguró que el duelo por el tercer lugar de la Leagues Cup se tomará con seriedad. Prácticamente no le regalará nada al León, este domingo en Houston, Texas.

“La gente ha estado en cualquier encuentro que hemos jugado, así que es una cosa que no me extraña. Estamos seguros de que se va a dar como se ha dado siempre y después, tenemos una responsabilidad muy grande porque defendemos una de las instituciones más prestigiosas que hay en el mundo. Hay terceros equipos que están en disputa de la misma situación que León y nuestra responsabilidad siempre que entramos a una cancha, más por la institución que defendemos, es ganar".

En teoría, el América no pierde o gana con el último escalón del podio de Leagues Cup. Su lugar en la Concacaf Champions Cup 2027 está asegurado, mientras que el León sí es el obligado a ganar si quiere el cupo de Concachampions.

Sobre la derrota en semifinales con Monterrey, en tanda de penales 2-2 (4-5), Almada admitió que el vestidor quedó resentido.

“Indudablemente el grupo sintió el golpe porque teníamos otras expectativas, sobre todo por cómo se dio el encuentro. Ya hicimos el duelo, como le dije un poco a ellos, sacarnos un poco las heridas de lo que os sucedió en el partido e intentar ganar, que es la mejor manera de sanar esas heridas.

"León ha mostrado una identidad, una idea de juego con jugadores importantes que están en un gran nivel. Para los dos será un partido durísimo y complicado. Un lindo desafío por delante tratar de sortear un equipo importante como es León”.

Por último, el técnico uruguayo se refirió a la contratación del español Carlos Álvarez, mediocampista de 23 años que ya arribó a la Ciudad de México.

“A Carlos Álvarez lo conocemos por nuestro pasaje en el futbol español. Es un jugador con grandes condiciones, joven, que nos viene a complementar el plantel. Estamos seguros que, en medida que se adapte a la idea de juego, será un aporte muy importante a la competencia interna. En definitiva, ayudará a los compañeros a elevar su nivel y rendimiento colectivo”.

Perea, agradecido por apoyo de la afición

Aunque no asimila el golpe de quedar eliminado de la Leagues Cup, el colombiano Óscar Perea reiteró su agradecimiento con la afición americanista, clave para su adaptación.

"Tiene un significado muy grande, una responsabilidad grande para mí que soy joven. Es asumirla de la mejor manera y estar preparado para el momento que me toca. Desde el primer día que llegué, me han mostrado su amor, cariño. La hinchada nos ha mostrado su amor, siempre está acompañándonos y les damos gracias”.

El volante cafetero siguió la línea de su entrenador, el dejar en alto el prestigio del América en la Leagues Cup.

“Para nosotros todos los partidos son importantes. Este es igual de importante que lo que fue el pasado, lo vamos a enfrentar con mucha responsabilidad, mucha humildad y mucho sacrificio”, concluyó Perea en la previa del juego contra La Fiera.