93 Aniversario del CMLL: se confirman nuevas luchas

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) dio a conocer tres luchas más para la cartelera del 93 Aniversario, donde habrá combates de apuestas de máscaras, cabelleras, campeonatos, mano a mano, entre otras luchas sobre el ring de la Arena México.

Hechicero no podía faltar a la máxima fiesta de la lucha libre. “El Alquimista del Ring” expondrá su Campeonato Mundial Completo del CMLL ante duros rivales, como Zack Sabre Jr y Claudio Castagnoli, un triangular de alarido.

Persephone expondrá su Campeonato Mundial Femenil del CMLL Captura de pantalla

La segunda lucha confirmada la noche del miércoles 2 de septiembre de 2026, fue la de un cuadrangular por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL, que ostenta Persephone. Para esta batalla participarán Tessa Blanchard, Mina Shirakawa de AEW y Starlight Kid de Stardom.

Cabe destacar que el orden de las luchas todavía no se ha definido y se anunciará en los próximos días.

¿A QUÉ HORA INICIA EL 93 ANIVERSARIO DEL CMLL?

A las 8 de la noche y no a las 8:30 como comúnmente se hacía.

Algunas batallas se transmitirán de forma abierta por el canal de Youtube del CMLL

CARTELERA DEL 93 ANIVERSARIO DEL CMLL: