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93 Aniversario del CMLL: se confirman nuevas luchas

El CMLL reveló varias luchas que integrarán la cartelera de la función del 93 Aniversario

Por: Arturo López

Hechicero estará en la máxima fiesta de la lucha libre
Hechicero estará en la máxima fiesta de la lucha libreCaptura de pantalla

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) dio a conocer tres luchas más para la cartelera del 93 Aniversario, donde habrá combates de apuestas de máscaras, cabelleras, campeonatos, mano a mano, entre otras luchas sobre el ring de la Arena México.

Hechicero no podía faltar a la máxima fiesta de la lucha libre. “El Alquimista del Ring” expondrá su Campeonato Mundial Completo del CMLL ante duros rivales, como Zack Sabre Jr y Claudio Castagnoli, un triangular de alarido.

Persephone expondrá su Campeonato Mundial Femenil del CMLL
Persephone expondrá su Campeonato Mundial Femenil del CMLLCaptura de pantalla

La segunda lucha confirmada la noche del miércoles 2 de septiembre de 2026, fue la de un cuadrangular por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL, que ostenta Persephone. Para esta batalla participarán Tessa Blanchard, Mina Shirakawa de AEW y Starlight Kid de Stardom.

Cabe destacar que el orden de las luchas todavía no se ha definido y se anunciará en los próximos días.

 ¿A QUÉ HORA INICIA EL 93 ANIVERSARIO DEL CMLL?

A las 8 de la noche y no a las 8:30 como comúnmente se hacía.

Algunas batallas se transmitirán de forma abierta por el canal de Youtube del CMLL

CARTELERA DEL 93 ANIVERSARIO DEL CMLL:

  • Lucha Estelar en Cuadrangular de Parejas con Final Suicida: Místico y Averno; Último Guerrero y Templario; Zandokan Jr. y Star Jr.; Dragón Rojo Jr. y Bárbaro Cavernario.
  • Mano a Mano: Andrade vs. Volador Jr.
  • Mano a Mano: Soberano Jr. vs. Bandido.
  • Por el Campeonato Mundial Welter del CMLL: Titán (campeón) vs. Komander. 
  • Por el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL: Ángel de Oro y Niebla Roja (campeones) vs Villano III Jr. e Hijo de Villano III (retadores) vs 2 parejas más por definir.
  • Cuadrangular por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL: Persephone (campeona) vs Tessa Blanchard vs Starlight Kid vs Mina Shirakawa.
  • Triangular por el Campeonato Mundial Completo del CMLL: Hechicero (Campeón) vs Zack Sabre Jr vs Claudio Castagnoli (retadores).
  • Maika, Starlight Kid, Mei Seira y Ema Maishima vs Rivales por definir.

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