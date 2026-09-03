93 Aniversario del CMLL: se confirman nuevas luchas
El CMLL reveló varias luchas que integrarán la cartelera de la función del 93 Aniversario
El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) dio a conocer tres luchas más para la cartelera del 93 Aniversario, donde habrá combates de apuestas de máscaras, cabelleras, campeonatos, mano a mano, entre otras luchas sobre el ring de la Arena México.
Hechicero no podía faltar a la máxima fiesta de la lucha libre. “El Alquimista del Ring” expondrá su Campeonato Mundial Completo del CMLL ante duros rivales, como Zack Sabre Jr y Claudio Castagnoli, un triangular de alarido.
La segunda lucha confirmada la noche del miércoles 2 de septiembre de 2026, fue la de un cuadrangular por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL, que ostenta Persephone. Para esta batalla participarán Tessa Blanchard, Mina Shirakawa de AEW y Starlight Kid de Stardom.
Cabe destacar que el orden de las luchas todavía no se ha definido y se anunciará en los próximos días.
¿A QUÉ HORA INICIA EL 93 ANIVERSARIO DEL CMLL?
A las 8 de la noche y no a las 8:30 como comúnmente se hacía.
Algunas batallas se transmitirán de forma abierta por el canal de Youtube del CMLL
CARTELERA DEL 93 ANIVERSARIO DEL CMLL:
- Lucha Estelar en Cuadrangular de Parejas con Final Suicida: Místico y Averno; Último Guerrero y Templario; Zandokan Jr. y Star Jr.; Dragón Rojo Jr. y Bárbaro Cavernario.
- Mano a Mano: Andrade vs. Volador Jr.
- Mano a Mano: Soberano Jr. vs. Bandido.
- Por el Campeonato Mundial Welter del CMLL: Titán (campeón) vs. Komander.
- Por el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL: Ángel de Oro y Niebla Roja (campeones) vs Villano III Jr. e Hijo de Villano III (retadores) vs 2 parejas más por definir.
- Cuadrangular por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL: Persephone (campeona) vs Tessa Blanchard vs Starlight Kid vs Mina Shirakawa.
- Triangular por el Campeonato Mundial Completo del CMLL: Hechicero (Campeón) vs Zack Sabre Jr vs Claudio Castagnoli (retadores).
- Maika, Starlight Kid, Mei Seira y Ema Maishima vs Rivales por definir.