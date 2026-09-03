Un relevo increíble: Místico y Averno, de aliados

Místico y Averno de aliados antes del 93 Aniversario del CMLL? Ambos luchadores tratarán de dejar a un lado las rencillas para hacer frente a Zandokan Jr y Star Jr, en una batalla catalogada de relevos increíbles, que será la estelar del Viernes Espectacular del 4 de septiembre de 2026 en la Arena México.

Tanto Místico y Averno han profesado su odio, una rivalidad que ya tiene más de 20 años. A finales del pasado mes de julio, “El Rey de Plata y Oro” catalogó al “Amo y Señor” como un antiprofesional por propiciar que saliera camilla.

Místico y Averno mantienen una rivalidad que ha durado más de 20 años CMLL

Ahora, a unas semanas de que se realice el 93 Aniversario del CMLL y apuesten su máscara y cabellera, se verá si podrán hacer equipo o sólo durará un tiempo su alianza.

En la batalla semifinal, se vivirán otros relevos increíbles, cuando Templario y Último Guerrero hagan equipo para enfrentar a Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr. Estos luchadores también participarán en el cuadrangular de parejas con final suicida, donde la dupla ganadora se enfrentará a una lucha de apuestas.

En la función del viernes 4 de septiembre, se realizará la segunda eliminatoria para encontrar a los retadores al Campeonato Mundial de Parejas del CMLL. Para este combate, tendrán acción Máscara Dorada y Neón, Rocky Romero y El Clon, así como Stuka Jr. y Gran Guerrero. La dupla ganadora buscará desafiar, junto a Villano III Jr. e Hijo del Villano III, a Ángel de Oro y Niebla Roja.

OTROS ENFRENTAMIENTOS DEL VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2026:

Match Relámpago CMLL vs. STARDOM: Lluvia vs. Maika.

Match Relámpago de Parejas — CMLL vs. STARDOM: Tabata y Kira vs. Mei Seira y Yuma Mashima.

Primera lucha: Hijo del Pantera y Pantera Jr. vs. Infarto y Cerebro Negro Jr.