Valencia vs. Barcelona: Gavi regresa y Gabriel Jesús recibe su primera convocatoria

El Futbol Club Barcelona, líder de LaLiga española, visitará este domingo al Valencia en la cuarta fecha del torneo, con la posibilidad de ampliar su ventaja en la cima después del tropiezo del Real Madrid al inicio de la jornada.

El conjunto catalán suma nueve unidades y una victoria en Mestalla le permitiría llegar a 12 puntos para colocarse tres por encima del equipo merengue. Sin embargo, el resultado también tendrá relación con el duelo entre Deportivo Alavés y Osasuna, ambos con siete unidades y un partido por disputar.

Para este compromiso, Hansi Flick contará nuevamente con Pablo Gavi, quien quedó fuera de los últimos encuentros por una lesión en la rodilla. Además, Gabriel Jesus aparece por primera vez en una convocatoria del conjunto blaugrana desde su llegada durante el último mercado de fichajes.

Gavi vuelve después de perderse dos partidos

Gavi sufrió un golpe en la rodilla durante el primer partido de la temporada, en el que el Barcelona goleó 5-0 al Elche. La lesión le impidió participar en los compromisos posteriores frente al Athletic Club y Rayo Vallecano.

Después de cumplir con el periodo de ausencia, el campeón del mundo vuelve a estar disponible para Hansi Flick. Su participación ante el Valencia dependerá de la decisión del entrenador alemán, quien ya podrá considerar al mediocampista para el encuentro en Mestalla.

Gabriel Jesus podría debutar con el Barcelona

Gabriel Jesus también estará a disposición de Flick por primera vez desde su incorporación al equipo. El delantero brasileño llegó procedente del Arsenal de la Premier League como uno de los movimientos realizados por el club durante el mercado europeo.

Su llegada se produjo después de que el Barcelona no pudiera concretar el fichaje del argentino Julián Álvarez. Ahora, el atacante tendrá su primera oportunidad de participar en un partido con el conjunto catalán, aunque su presencia sobre el campo todavía dependerá de la decisión del cuerpo técnico.

Alavés y Osasuna a la caza del liderato

Después del encuentro en Mestalla, el Deportivo Alavés recibirá al Osasuna en el Estadio de Mendizorroza. Los dos equipos llegan con siete puntos, por lo que una victoria los colocaría por delante del Barcelona si el líder pierde ante el Valencia.

Si el conjunto catalán cae, se quedaría con nueve unidades, mientras que el ganador del duelo entre Alavés y Osasuna llegaría a 10 y asumiría el liderato después de cuatro jornadas. Además, quien consiga la victoria terminará por encima del Real Madrid en la clasificación.

Un empate entre ambos también podría favorecer al Barcelona, que cuenta con una diferencia de goles de +10. Por ello, el resultado de ese partido será determinante para definir la parte alta de la tabla.