Erik Lira apunta a volver con Cruz Azul ante Santos en la Jornada 7 de la Liga MX

Cruz Azul recibió una buena noticia de cara a la Jornada 7 del Apertura 2026, luego de que Erik Lira volviera a entrenar al parejo de sus compañeros previo al partido frente a Santos Laguna.

El conjunto celeste compartió en sus redes sociales imágenes del mediocampista mexicano durante la práctica, en las que se observa al futbolista trabajando con normalidad junto al resto del plantel, por lo que podría ser considerado para el próximo compromiso.

Erik Lira reaparece con Cruz Azul tras frustrarse su salida a Europa

La presencia de Erik Lira en el entrenamiento cobra especial relevancia después de que se frustrara su posible salida al futbol europeo.

El mediocampista mexicano tenía la posibilidad de continuar su carrera en el AS Mónaco de Francia; sin embargo, la operación no logró concretarse y el jugador deberá permanecer, al menos por ahora, en las filas de La Máquina.

Ante este escenario, Lira apunta a volver a tener actividad con Cruz Azul en el torneo local. El futbolista podría convertirse nuevamente en una opción para el cuerpo técnico de cara al duelo ante Santos, correspondiente a la séptima fecha del Apertura 2026.

Lira busca recuperar protagonismo con La Máquina

Aunque el sueño de dar el salto al futbol europeo tendrá que esperar, Erik Lira parece haber dado vuelta a la página y ya trabaja nuevamente con sus compañeros.

Ahora, el objetivo del mediocampista será recuperar protagonismo con Cruz Azul y demostrar dentro de la cancha que está listo para volver a competir por un lugar en el equipo.

La vuelta de Erik Lira a los entrenamientos llega en un momento importante para La Máquina, que buscará sumar puntos ante Santos Laguna en la Jornada 7 del torneo mexicano.