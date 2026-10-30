Brewers hacen historia: Milwaukee celebra su primer título de Serie Mundial con espectacular desfile

Milwaukee vivió una jornada histórica este viernes 30 de octubre de 2026. Miles de aficionados salieron a las calles para celebrar el primer campeonato de Serie Mundial de los Milwaukee Brewers, que regresaron a casa con el Trofeo del Comisionado después de conquistar las Grandes Ligas por primera vez en la historia de la franquicia.

El desfile de campeones recorrió las principales calles del centro de Milwaukee, donde los seguidores se congregaron desde tempranas horas para recibir a los protagonistas de una temporada inolvidable. A bordo de autobuses, los jugadores lucieron prendas conmemorativas, levantaron el trofeo y agradecieron las muestras de cariño de una afición que esperó 44 años para volver a ver a su equipo en lo más alto del béisbol.

Brewers rinden homenaje a Bob Uecker durante el desfile de campeones

Uno de los momentos más emotivos de la celebración ocurrió frente al mural de Bob Uecker, histórico narrador de los Brewers, quien falleció en 2025 después de acompañar a la organización durante 54 temporadas.

En ese punto del recorrido, los integrantes del equipo rindieron homenaje a su memoria mientras mostraban el Trofeo del Comisionado, en una escena que despertó aplausos y muestras de emoción entre los aficionados. La celebración también reunió a figuras históricas de la franquicia, entre ellas Robin Yount y Ryan Braun, quienes se sumaron a los festejos por el campeonato.

William Contreras y Pat Murphy encabezan los festejos en Milwaukee

Después del desfile por el centro de la ciudad, la celebración continuó en Henry Maier Festival Park, donde miles de seguidores se reunieron para reconocer a los protagonistas de la histórica temporada.

Uno de los más ovacionados fue William Contreras, quien recibió el reconocimiento de la afición después de ser nombrado Jugador Más Valioso de la Serie Mundial. El beisbolista venezolano fue una de las figuras del equipo durante la conquista del campeonato.

El mánager Pat Murphy también participó en los festejos y compartió la emoción con los seguidores, en una concentración que estuvo acompañada de música, banderas y celebraciones. La fiesta representó mucho más que una victoria deportiva: fue el reconocimiento a una franquicia que finalmente consiguió el título que durante décadas había buscado.

¿Cómo ganaron los Brewers su primera Serie Mundial?

Los Milwaukee Brewers conquistaron su primer campeonato de las Grandes Ligas tras vencer 4-1 a los Tampa Bay Rays en el quinto juego de la Serie Mundial, disputado el miércoles 28 de octubre.

Con ese resultado, Milwaukee cerró la serie por 4-1 y consiguió el primer título de Serie Mundial de su historia. La franquicia puso fin a una espera de 44 años desde su anterior aparición en el Clásico de Otoño, en 1982.

Así, el desfile de este 30 de octubre quedó marcado como una de las celebraciones más importantes en la historia deportiva de Milwaukee. Después de décadas de espera, los Brewers finalmente pudieron compartir con sus aficionados el campeonato que convirtió a la franquicia en monarca de las Grandes Ligas.