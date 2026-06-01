Millones de FIFA: ¿Qué equipo de la Liga MX ganará más dinero por el Mundial 2026?

Mientras las selecciones afinan los últimos detalles para la Copa del Mundo 2026, en las oficinas de los clubes también hay cuentas por hacer. Cada convocatoria mundialista representa prestigio deportivo, exposición internacional y una recompensa económica que crece conforme avanza el torneo.

La FIFA ha convertido la cesión de jugadores en un negocio de alcance global. Para la edición de 2026, el organismo incrementó el fondo del Programa de Beneficios para Clubes hasta los 355 millones de dólares, una cifra récord destinada a compensar a las instituciones que aportan futbolistas a las selecciones nacionales.

El mecanismo es sencillo. Cada club recibe alrededor de 11 mil dólares por día por cada jugador convocado, desde el momento en que es liberado para la concentración mundialista hasta el día posterior al último partido de su selección. No importa cuántos minutos dispute el futbolista. Basta con formar parte de la lista final.

La fase de grupos garantiza un piso económico considerable. Diversas estimaciones vinculadas al programa señalan que un jugador que permanezca únicamente durante la primera ronda genera cerca de 250 mil dólares para su club.

La Liga MX llegará al Mundial con 26 representantes distribuidos entre 10 equipos. Es la mayor presencia del campeonato mexicano en décadas recientes, superando los registros de Rusia 2018 y Qatar 2022.

El gran ganador es Guadalajara. Chivas aportará cinco futbolistas a la Copa del Mundo. Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González vestirán la camiseta de México durante el torneo.

La Liga MX aporta 26 futbolistas Redes sociales

Tomando como referencia el pago mínimo aproximado de 250 mil dólares por jugador durante la fase inicial, el conjunto rojiblanco aseguraría alrededor de 1.25 millones de dólares únicamente por la participación de sus seleccionados en la primera ronda.

Detrás aparece América con cuatro convocados. Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez acudirán con Uruguay, Israel Reyes con México y Alejandro Zendejas con Estados Unidos. Bajo el mismo escenario mínimo, las Águilas recibirían cerca de 1 millón de dólares.

Pumas ocupa el tercer puesto con tres representantes. Adalberto Carrasquilla jugará con Panamá, Pedro Vite con Ecuador y Guillermo Martínez con México. Su ingreso estimado ronda los 750 mil dólares.

El reparto del dinero

Chivas: 5 jugadores, 1.25 millones de dólares.

América: 4 jugadores, 1 millón de dólares.

Pumas: 3 jugadores, 750 mil dólares.

Toluca: 2 jugadores, 500 mil dólares.

Cruz Azul: 2 jugadores, 500 mil dólares.

Tijuana: 2 jugadores, 500 mil dólares.

Santos Laguna: 1 jugador, 250 mil dólares.

Monterrey: 1 jugador, 250 mil dólares.

Tigres: 1 jugador, 250 mil dólares.

Pachuca: 1 jugador, 250 mil dólares.

Atlas: 1 jugador, 250 mil dólares.

León: 1 jugador, 250 mil dólares.

Juárez: 1 jugador, 250 mil dólares.

Mazatlán: 1 jugador, 250 mil dólares.

La cifra final todavía puede crecer de manera importante. Si México, Uruguay, Estados Unidos, Ecuador o Panamá avanzan a las rondas de eliminación directa, los días acumulados aumentarán y con ellos los pagos para los clubes. La lógica del programa premia la permanencia. Cuanto más lejos llegue una selección, mayor será el cheque que reciban las instituciones que cedieron a sus futbolistas.

En un Mundial que la FIFA proyecta como el más rentable de la historia, con un impacto económico superior a los 11 mil millones de dólares, los clubes mexicanos también tendrán una porción del negocio. Y, al menos antes de que ruede el balón, nadie gana más que Chivas.