¡Liga MX Prime! El futbol mexicano aporta 26 jugadores al Mundial 2026

La Liga MX ha experimentado una transformación profunda bajo la gestión de Mikel Arriola, quien ha impulsado una visión más ambiciosa, profesional y atractiva para el futbol mexicano.

Esta evolución no solo se ha reflejado en aspectos deportivos y de infraestructura, sino también en la capacidad de la liga para convertirse en un polo de desarrollo de talento internacional.

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Ahora, de cara al Mundial 2026, esta transformación se materializa de forma contundente con un notable incremento de jugadores convocados a sus respectivas selecciones nacionales, consolidando a la Liga MX como una de las competiciones más relevantes del continente.

La Liga MX manda a 26 jugadores al Mundial 2026

En total, 26 futbolistas de distintas nacionalidades que militan en la Liga MX han sido convocados para disputar la Copa del Mundo 2026.

Esta cifra representa un claro avance en la proyección internacional de la liga. Comparado con ediciones anteriores, el crecimiento es evidente: tres jugadores más que los que acudieron desde México al Mundial de Qatar 2022 y cuatro más respecto a Rusia 2018.

Este incremento no solo habla de una mejoría en el nivel competitivo, sino también de la capacidad de los clubes mexicanos para atraer y desarrollar jugadores que logran dar el salto a sus selecciones.

Desde sudamericanos hasta centroamericanos y, por supuesto, mexicanos, la competencia local se ha convertido en un verdadero escaparate mundial.

Mexicanos, panameños y uruguayos, el fuerte de la Liga MX

Los jugadores mexicanos son los que más destacan en esta lista, con un total de 12 convocados que portarán la camiseta tricolor en el Mundial 2026.

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Por su parte, Panamá aparece con cuatro representantes en la convocatoria, lo que representa un importante logro para el futbol canalero y demuestra cómo la Liga MX se ha convertido en un destino atractivo para jugadores centroamericanos.

Uruguay, otra potencia sudamericana, también cuenta con cuatro jugadores en la lista. La presencia charrúa resalta la calidad que exige la Liga MX y confirma que varios de sus talentos han encontrado en México un lugar para brillar antes de la cita mundialista.

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