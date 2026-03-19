A Milito no le importa el liderato para Chivas y se prepara para perder jugadores en el Mundial

Las Chivas de Gabriel Milito caminan con paso perfecto en el Clausura 2026 y luego de ganar este miércoles 5-0 a León en el Estadio Akron, el conjunto rojiblanco recuperó la cima con 27 puntos, uno por delante de Cruz Azul y dos por encima del Toluca. Sin embargo, lejos de caer en triunfalismos, el técnico argentino mantuvo los pies sobre la tierra señalando que la posición de la general no es algo que le importe.

Para Milito, el liderato es un síntoma de salud futbolística, no el objetivo final y solo considera que será una ventaja en la liguilla cuando la mejor posición permite recibir en casa.

“Terminar primero no nos da ningún título, sí es importante por el valor que tiene definir en casa y tener la ventaja deportiva del resultado, pero lo que más me interesa es que el equipo tenga este comportamiento, que sostenga este nivel futbolístico”, sentenció el estratega en conferencia de prensa posterior al partido ante el León.

Milito fue enfático en que el éxito actual no es obra del azar: “No es que ganamos el liderato por casualidad, sino que el equipo hace partidos muy buenos colectivamente y también individualmente para sacar adelante y tener los puntos que hoy tiene”.

El director técnico destacó que él no es la estrella de los resultados y lo que se ve en la tabla general es el resultado de una labor que se centra en que “ese talento se exprese al máximo nivel, a partir del trabajo, a partir de la confianza y sobre todas las cosas, a partir del convencimiento”, esto al referirse a sus jugadores.

Confianza plena en el futbolista mexicano

En un discurso que evoca la filosofía histórica del Rebaño, Milito se declaró un "enamorado" de las capacidades de los mexicanos.

Al ser cuestionado sobre llegada del Mundial 2026 y que podría desmantelar a su equipo en la fase final debido a las convocatorias de la Selección Mexicana, el técnico no busca excusas.

“Sé que para la instancia final, teniendo un Mundial por delante, habrá jugadores que no podremos contar con ellos. Pero también confío en los que se quedan y los que van a estar para poder jugar en esas instancias. Mi confianza siempre va a estar absolutamente con este grupo”, concluyó.