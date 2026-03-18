Chivas golea con una 'manita' al León y recupera el liderato del Clausura 2026

El Estadio Akron fue testigo de una exhibición de poderío absoluto. En partido pendiente de la Jornada 9, las Chivas de Guadalajara no tuvieron piedad y aplastaron 5-0 al León, un resultado que no solo ilusiona a su afición, sino que los catapulta de vuelta al liderato general del Clausura 2026. Con esta victoria, el Rebaño Sagrado llegó a 27 puntos tras 11 fechas, mandando un mensaje claro a toda la Liga MX: este equipo quiere el título.

Brian Gutiérrez anotó su primer gol con Chivas. Mexsport

Desde el silbatazo inicial, el conjunto rojiblanco impuso condiciones. La balanza se abrió al minuto 36, cuando Brian Gutiérrez sacó un zapatazo de pierna derecha desde fuera del área que superó al arquero esmeralda. El Guadalajara dominó la posesión y el ritmo, mientras que la Fiera nunca encontró la brújula en territorio tapatío, yéndose al descanso con la desventaja mínima que pronto se convertiría en pesadilla.

FIESTA ROJIBLANCA Y EFECTIVIDAD TOTAL

Apenas arrancó el complemento, el Rebaño golpeó de nuevo. Al 46', Santiago Sandoval aprovechó una asistencia de Efraín Álvarez tras un tiro de esquina para prender el balón de zurda y colgarlo en el ángulo superior izquierdo. Con el 2-0, el León intentó reaccionar con cambios, incluyendo el ingreso de Jordi Cortizo, pero la indisciplina los traicionó. Cortizo vio la tarjeta roja al minuto 61, dejando a su equipo a merced de un Guadalajara hambriento.

Brian Gutiérrez disputando el balón Mexsport

La figura de la noche, Armando 'Hormiga' González, no faltó a su cita con las redes. Al minuto 66, el canterano hizo efectiva una pena máxima con un disparo rastrero para poner el tercero. Con este tanto, la Hormiga González llegó a 9 goles en el Clausura 2026, colocándose a tan solo un grito de Joao Pedro, actual líder de goleo individual. La confianza de las Chivas fue tal que realizaron rotaciones masivas al minuto 71, dándole descanso a sus figuras y minutos a jóvenes como Yael Padilla y Hugo Camberos.

GOLEADA DE LIDERATO Y CIERRE DE ESCÁNDALO

Lejos de bajar las revoluciones, los suplentes entraron con la misma intensidad. El León intentó maquillar el resultado con el ingreso de Rogelio Funes Mori, pero el orden defensivo de los locales fue impecable. Ya sobre la hora, cayó la debacle definitiva para la visita. Al minuto 90, Ángel Sepúlveda firmó el cuarto de la noche con un zurdazo desde el centro del área que dejó sin opciones al guardameta.

Santiago Sandoval celebrando su gol. Mexsport

Cuando parecía que el castigo terminaba, en el último suspiro del tiempo de reposición (90+9'), Hugo Camberos controló dentro del área y sacó un disparo cruzado para sellar el 5-0 definitivo. Fue una noche redonda para el Guadalajara, que no solo recuperó la cima del futbol mexicano, sino que mostró variantes ofensivas que asustan a cualquiera. El proyecto de Gabriel Milito camina firme hacia la Liguilla, mientras que el León tendrá que trabajar horas extra para salir del bache tras esta humillación en la Perla Tapatía.