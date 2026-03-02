Así vivió de intenso Julián Araujo el derby en el futbol de Escocia entre Celtic y Rangers

El Old Firm es el partido clásico en el futbol de Escocia. Lo juegan el Rangers, equipo de protestantes contra el Celtic de los catolicos. Pasa, como suele suceder en la cancha cuando hay barro y pasto, que esa rivalidad se acreciente dinamitada por el futbol. Cuestión de religiones y dogmas.

Ambos clubes conviven en Glasgow y eso hace peor la conviencia. No existen vacíos en este odio deportivo que para muchos, es el clásico más pasional del mundo.

Para ver más a detalle esto, se puede tomar de ejemplo al mexicano Julián Araujo, quien jugó su segundo clásico de Escocia en apenas tres meses con el Celtic.

Esta vez fue más recalcitrante, porque si en el primero perdieron en casa 3-1 en enero, con la revancha tan cercana en Ibrox, no dudó en ocupar lo que sea para sentirlo en las venas.

Así bien, la intensidad del juego llevó a su equipo a empatarlo en el minuto 91, para dejar un marcador a dos que cautivó en Glasgow.

Pero Araujo comenzó a sentir la adrenalina de esta clase de partidos en las que las raíces manifiestan que jugar futbol a veces es un segundo término y lo demás se defiende a pura fuerza y golpes,, como en los viejos tiempos, como demanda la denominación del Old Firm.

En un momento del partido, Araujo le volteó un puñetazo de diestra a su rival Mikey Moore sin que el árbitro se percatara. Es de esas imagenes a la vieja usanza en las que la valentía por defender el escudo valía más que el sueldo.

Además, durante el penal que falló Reo Hatate, pero que después pudo convertir en el contrarremate el mismo jugador, la afición del Celtic, acordonada en una esquina, celebra eufórica y con frenesí y el único jugador que se acerca a enseñarles el escudo d ela camiseta y celebrar con ellos, es Araujo.