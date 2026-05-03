Preocupación en el United: Ferguson es trasladado al hospital

El histórico técnico del Manchester United, Alex Ferguson, encendió la preocupación este domingo tras ser trasladado a un hospital luego de sentirse indispuesto en Old Trafford, minutos antes del duelo ante el Liverpool.

El estratega escocés, de 84 años, fue llevado en ambulancia desde el estadio, donde como es habitual se encontraba en el palco siguiendo la actividad de los ‘Diablos Rojos’. Hasta ahora, no se han dado detalles oficiales sobre su estado de salud, lo que ha generado incertidumbre en el entorno del club y del futbol internacional.

Horas antes del encuentro, Ferguson había sido visto conviviendo con invitados en las instalaciones del club, sin aparentes signos de alarma, lo que hizo aún más sorpresivo el episodio que obligó a su traslado.

El momento revive inevitablemente lo ocurrido en 2018, cuando el legendario entrenador sufrió una hemorragia cerebral que puso en riesgo su vida. En aquella ocasión, logró recuperarse tras una intervención de emergencia, en un episodio que conmocionó al mundo del deporte.

El actual técnico del United, Michael Carrick, quien fue dirigido por Ferguson durante su etapa como jugador, reconoció el impacto de la noticia tras el partido.

Me afectó mucho la noticia, solo podemos esperar que esté bien”, declaró Carrick.

No tengo más noticias, espero que se encuentre bien. Le deseamos todo lo mejor y que, cuando se entere del resultado, eso le anime”, agregó.

Ferguson es considerado una de las figuras más influyentes en la historia del futbol, tras dirigir durante 27 años al Manchester United, periodo en el que conquistó 13 títulos de liga en Inglaterra y 2 Ligas de Campeones, consolidando una de las etapas más dominantes que ha tenido el club.

Su legado también impactó directamente en el futbol mexicano. En 2010, fue el responsable de darle la oportunidad en la Premier League a Javier Hernández, el ‘Chicharito’, debut que marcó el inicio de una exitosa carrera en Europa. Ferguson es señalado como uno de los principales impulsores del crecimiento del delantero mexicano, quien terminó por convertirse en referente del equipo en sus primeras temporadas.

Desde su retiro en 2013, el Manchester United no ha logrado volver a conquistar ni la liga inglesa ni la Champions League, reflejo del peso que tuvo la llamada “era Ferguson” en la historia reciente del club.

Por ahora, el mundo del futbol se mantiene pendiente de la evolución del técnico escocés, una figura cuya influencia trasciende generaciones y fronteras.