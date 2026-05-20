Mike Tyson vs. Floyd Mayweather se retrasa otra vez: ¿puede Iron Mike pelear a los 59 años?

La esperada exhibición entre Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr. volverá a esperar. El combate, anunciado originalmente para esta primavera, fue reprogramado para otoño después de que Tyson sufriera una fractura en la mano mientras entrenaba.

La información fue revelada por CSI Sport/Fight Sports, empresa que aseguró tener acuerdos con ambos peleadores para realizar el evento más adelante este año.

La pelea también perdió la sede que originalmente contemplaba. El combate estaba proyectado para celebrarse el 30 de mayo-

Además del problema físico de Tyson, las negociaciones también atravesaron diferencias sobre la naturaleza oficial del combate.

Mayweather, de 49 años, permanece retirado oficialmente desde agosto de 2017, cuando derrotó por nocaut técnico en el décimo asalto al excampeón de UFC Conor McGregor en una de las peleas más lucrativas en la historia del boxeo. Desde entonces, el estadunidense ha convertido las exhibiciones en un negocio multimillonario, enfrentando a nombres mediáticos como Logan Paul, Tenshin Nasukawa, Mikuru Asakura y John Gotti III.

Tyson, de 59 años, tampoco pelea profesionalmente desde 2005, aunque regresó al ring en 2020 para enfrentar a Roy Jones Jr. en una exhibición que terminó empatada. En 2024 volvió a pelear ante Jake Paul en un evento transmitido por Netflix que generó una audiencia masiva a nivel mundial.

Aunque el choque entre Tyson y Mayweather todavía no tiene nueva fecha confirmada ni sede oficial, el proyecto sigue en pie. La pelea reúne a 2 de los nombres más reconocibles de la era moderna del boxeo, incluso si ambos llegan lejos de sus mejores años y bajo el formato más rentable del deporte actual: la nostalgia convertida en espectáculo.