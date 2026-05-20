Tigres renueva a Fernando Gorriarán, ¿Cuánto tiempo estará el uruguayo?

Los Tigres llegan con gran momento al duelo decisivo por el título de la Concacaf Champions Cup 2026, donde buscarán coronarse como los mejores del continente y asegurar su boleto al Mundial de Clubes.

El equipo de Guido Pizarro ha mostrado solidez defensiva y efectividad en ataque durante la competencia, consolidándose como uno de los favoritos, sobre todo, porque acaban de anunciar la extensión de contrato de su capitán.

Fernando Gorriarán jugando con Tigres. Mexsport

Fernando Gorriarán renueva con Tigres

En los días previos a la gran Final de la Concachampions, Tigres UANL anunció hoy la renovación contractual de su capitán Fernando Gorriarán hasta el año 2029.

La extensión por tres años más asegura la continuidad del uruguayo en el proyecto felino por un largo periodo, con el objetivo de que pueda levantar un nuevo título para la institución.

La noticia fue oficializada mediante las redes sociales del club felino, el cual le dedico un video y un par de post destacando su amor por la playera.

Gorriarán ha sido fundamental en los últimos logros del club y su permanencia aporta experiencia, liderazgo y calidad técnica de cara a los retos venideros, tanto en Liga MX como en competencias internacionales.

Fernando Gorriarán en un partido con Tigres. Mexsport

¿Cuándo llegó Gorriarán a Tigres?

Fernando Gorriarán arribó a Tigres UANL en enero de 2023, procedente de Santos Laguna. Su fichaje representó una inversión importante para el club, que buscaba reforzar el mediocampo con un jugador dinámico, con llegada al área y capacidad de recuperación.

Rápidamente se ganó un lugar en el once titular gracias a su entrega, visión de juego y gol. Con el paso de las temporadas, Gorriarán se convirtió en un pilar del equipo, contribuyendo a títulos como la Liga MX Clausura 2023, la Campeón de Campeones y la Campeones Cup.

Fernando Gorriaran jugando con Tigres. Mexsport

¿Cuándo se juega la Final de Concachampions 2026?