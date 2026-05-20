¿La Perra Brava en MLB? Conoce cómo es que Cardinals tiene aficionados que celebran sin playeras

Fue una tarde lluviosa, en el estadio Nemesio Díez, con el Toluca empantanado en el marcador y sin ideas. Don Cruz Serrano Flores, el fundador de la Perra Brava, tomó una decisión espontánea: si el equipo anotaba, se quitaba la playera. Y como si los jugadores hubieran escuchado el desafío, cayó el primer gol. Así nació, en algún rincón del siglo pasado, una de las tradiciones más originales del futbol mexicano. El mismo gesto acaba de renacer a casi cuatro mil kilómetros de distancia, en una tribuna de beisbol en Missouri.

Todo comenzó la noche del viernes 15 de mayo cuando el equipo de beisbol universitario de Stephen F. Austin State University, de Texas, llegó al Busch Stadium de San Luis para ver a los Cardinals recibir a los Kansas City Royals. Diecisiete jugadores con entradas en la tribuna derecha. En el octavo inning, sin más protocolo, comenzaron a quitarse las playeras y a agitarlas sobre sus cabezas como toallas de rallying.

Lo que empezó como una idea espontánea de universitarios escaló hasta reunir a más de 500 aficionados sin camisa en múltiples secciones del outfield. Los Cardinals ganaron en la entrada 11 con un sencillo de Yohel Pozo que cerró la victoria sobre los Royals. El manager Oliver Marmol no dudó en abrazar el fenómeno: “Quien haya empezado eso en el campo derecho, haré lo que sea necesario para asegurarme de que vengan a cada partido”, declaró en la conferencia de prensa posterior.

La franquicia hizo hoy oficial lo que ya era un movimiento: las tribunas altas del campo derecho en el Busch Stadium se convierten en la sección permanente Tarps Off (descubiertos), abierta a cualquier aficionado con boleto, sin importar su lugar asignado. Las playeras son opcionales. El equipo tiene marca de 29-18 en una temporada en la que nadie esperaba competitividad.

La Perra Brava conoce ese guion de memoria. La barra más icónica del Deportivo Toluca alcanzó fama nacional a finales de los 90 cuando, después de cada gol, las cámaras enfocaban las gradas de Sol detrás de la portería poniente de La Bombonera: sin importar el sol, la lluvia o el frío, los aficionados se quitaban la playera y así continuaban hasta el final del partido.

Los miembros de la porra La Perra Brava, de los Diablos Rojos del Toluca, fue la primera que comenzó con celebraciones de quitarse la playera para celebrar goles de su equipo. Mexsport

El propio Rolando González, primer líder de la barra, contó el origen del ritual: “Al siguiente partido, al gol, nos quitamos la playera y la gente se empezó a congregar con nosotros y hacer lo mismo. El festejo se hizo muy famoso e inclusive en Sudamérica nos llegaron a copiar: los brasileños la copiaron y todo un estadio se quitó la playera. Aquí surge eso.” ￼

Hoy la Perra Brava supera los tres mil miembros y opera también como asociación civil. ￼

El Tarps Off ya se contagió a otros recintos de la MLB: Detroit, Tampa Bay, Filadelfia, Seattle y Anaheim han registrado réplicas del movimiento en sus tribunas. ￼ En San Luis, la franquicia convirtió la espontaneidad en política de casa. En Toluca, nadie tuvo que institucionalizarla: la tradición vivió décadas antes de que nadie pensara en darle nombre.